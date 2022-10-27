Mazot Gübre desteği askı LİSTESİ 2022! Mazot Gübre desteği son dakika haberleri: 27 Ekim Mazot Gübre desteği YATTI MI?

Mazot Gübre desteği son dakika haberleri... Mazot ve gübre desteği ödemeleri 271 TL'ye yükseltildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Peki 27 Ekim Mazot Gübre desteği YATTI MI? İşte Mazot Gübre desteği askı LİSTESİ 2022!
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ASKI LİSTESİ 2022!
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ttarafından yapılan açıklamada, ''2022 üretim yılına ait arpa, buğday, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine ödenecek Mazot ve Gübre Desteği İcmalleri askıya çıkarılmıştır. Tüm üreticilerimizin İnternet Sitemiz ve İlçe Müdürlüklerimizden icmallerini kontrol etmesi gerekmektedir.'' denildi.
ASKI İCMALLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
27 EKİM 2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?
Bakan Kirişci, 2023'ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiğini açıkladı. Ancak mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri net olarak belirtilmemekle beraber Ekim ayı içinde T.C. kimlik numarasına göre hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde Takvim.com.tr'de yer alacak.