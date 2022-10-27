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    • Ekonomi
    • 27.10.2022 08:59
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    • 27.10.2022 09:00
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    Mazot Gübre desteği askı LİSTESİ 2022! Mazot Gübre desteği son dakika haberleri: 27 Ekim Mazot Gübre desteği YATTI MI?

    Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ttarafından yapılan açıklamada, ''2022 üretim yılına ait arpa, buğday, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine ödenecek Mazot ve Gübre Desteği İcmalleri askıya çıkarılmıştır. Tüm üreticilerimizin İnternet Sitemiz ve İlçe Müdürlüklerimizden icmallerini kontrol etmesi gerekmektedir.'' denildi. Peki 27 Ekim Mazot Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? Mazot Gübre desteği sorgulama nasıl yapılır? İşte Mazot Gübre desteği askı LİSTESİ 2022

    ASKI İCMALLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN.

    Mazot Gübre desteği son dakika haberleri... Mazot ve gübre desteği ödemeleri 271 TL'ye yükseltildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Peki 27 Ekim Mazot Gübre desteği YATTI MI? İşte Mazot Gübre desteği askı LİSTESİ 2022!

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ASKI LİSTESİ 2022!

    Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ttarafından yapılan açıklamada, ''2022 üretim yılına ait arpa, buğday, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine ödenecek Mazot ve Gübre Desteği İcmalleri askıya çıkarılmıştır. Tüm üreticilerimizin İnternet Sitemiz ve İlçe Müdürlüklerimizden icmallerini kontrol etmesi gerekmektedir.'' denildi.

    ASKI İCMALLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    27 EKİM 2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

    Bakan Kirişci, 2023'ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiğini açıkladı. Ancak mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri net olarak belirtilmemekle beraber Ekim ayı içinde T.C. kimlik numarasına göre hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde Takvim.com.tr'de yer alacak.

        MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

        Bakan Kirişci; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız.

        Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.

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        Haberler Ekonomi Mazot Gübre desteği askı LİSTESİ 2022! Mazot Gübre desteği son dakika haberleri: 27 Ekim Mazot Gübre desteği YATTI MI?
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