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    EYT’liye yeni tazminat! Ocak’ta hesaplar değişiyor

    Hazırlığı yapılan EYT düzenlemesiyle ilk etapta 1.5 milyon kişinin emekli olması beklenirken, işten ayrılanların tazminat hesabı Ocak’tan itibaren değişecek... En düşük ve en yüksek tutarlar artacak.

    Çığıl Ön Yener
    EYT’liye yeni tazminat

    Yeni yılla birlikte çalışanların maaşları yükselirken, bu değişim kıdem tazminatına da yansıyacak. İşten ayrılanların tazminatları yeni maaştan hesaplanırken, en düşük ve en yüksek ödeme de artacak.



    Kıdem tazminatı hesabı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor.



    NEDEN YÜKSELİYOR?
    Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira. Asgari ücretli bir çalışan şimdi işten ayrılırsa çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak 6 bin 421 lira 89 kuruş alıyor. Ocak'ta ise en düşük tazminat yeni brüt asgari ücret kadar olacak.



        Örneğin; asgari ücret yüzde 50 artışla net 8 bin 250, brüt 9 bin 706 lira olursa, çalışılan her yıl için ödenecek en düşük tazminat yani asgari ücretlinin tazminatı damga vergisi kesilmiş olarak 9 bin 632 lirayı bulacak.



        MEMUR MAAŞLARININ ETKİSİ
        Halen geçerli kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş. Bu yılın sonuna kadar işten ayrılan, çalıştığı her yıl için en çok 15 bin 371 lira 40 kuruş (damga vergisi kesilmiş olarak 15 bin 254 lira 73 kuruş) kıdem tazminatı alabiliyor.



        Brüt kazancı bu tutarın altında olanlara kendi maaşı, üstünde olanlara ise tavan üzerinden hesaplanan tazminat ödeniyor. Bu tavan da yeni yılla birlikte memur maaş katsayısındaki artışla değişecek. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı için ipucu da bulunuyor.



            Merkez Bankası'nın yüzde 65.2 olan 2022 yılı enflasyon tahminine göre memurların yüzde 8'lik Ocak zammı TÜFE farkıyla yüzde 17.13'e çıkabilecek. Bu durumda tazminat tavanı 18 bin 5 lirayı (damga vergisi kesilmiş olarak 17 bin 868 lira 34 kuruş) bulacak. Tavanda 2 bin 633 lira 60 kuruş (damga vergisi kesilmiş olarak 2 bin 613 lira 61 kuruş) artış yaşanacak.



            KİMLER ALABİLİYOR?
            Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle istifa edenler işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatına hak kazanıyor.



            1 Ocak'tan itibaren hayata geçmesi beklenen EYT düzenlemesiyle, ilk etapta 1.5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Bu yolla emekli olanlardan işyerinden ayrılacaklar da kıdem tazminatını alabilecek. İsteyen çalışanlar ise tazminatını almadan aynı işyerinde devam edebilecek.

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            Eren Holding
            Haberler Ekonomi EYT’liye yeni tazminat! Ocak’ta hesaplar değişiyor
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