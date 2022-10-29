EYT’liye yeni tazminat! Ocak’ta hesaplar değişiyor

Yeni yılla birlikte çalışanların maaşları yükselirken, bu değişim kıdem tazminatına da yansıyacak. İşten ayrılanların tazminatları yeni maaştan hesaplanırken, en düşük ve en yüksek ödeme de artacak.
Kıdem tazminatı hesabı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor.
NEDEN YÜKSELİYOR?
Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira. Asgari ücretli bir çalışan şimdi işten ayrılırsa çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak 6 bin 421 lira 89 kuruş alıyor. Ocak'ta ise en düşük tazminat yeni brüt asgari ücret kadar olacak.