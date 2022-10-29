EYT’liye yeni tazminat! Ocak’ta hesaplar değişiyor





NEDEN YÜKSELİYOR?

Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira. Asgari ücretli bir çalışan şimdi işten ayrılırsa çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak 6 bin 421 lira 89 kuruş alıyor. Ocak'ta ise en düşük tazminat yeni brüt asgari ücret kadar olacak.