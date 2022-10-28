Savunmanın yıldızları! SAHA EXPO'da Akıncı SİHA'ya yoğun ilgi

57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getiren SAHA EXPO'da Türk savunma sanayinin gücü bir kez daha gözler önüne serildi. 876 firması ve 24 üniversitesiyle Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, kapılarını açtı. Fuar, bugün halka açık olacak. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başta ASELSAN, BAYKAR,
ROKETSAN, TUSAŞ olmak üzere Türkiye'nin gururu olan en yeni silahları ve teknolojileri ilk kez dünya savunma sanayi pazarına sunuyor.
AKINCI'YA YOĞUN İLGİ
SAHA EXPO'da Baykar standında bulunan insansız hava araçları katılımcıların ilgisini çekiyor. Stantta bulunan SİHA Akıncı hakkında bilgi veren Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 Pilot Eğitmeni Elif Ergin, "Akıncı 20 metre kanat açıklığına sahip, yaklaşık 12 metre uzunluğu var, 6 ton kalkış ağırlığına sahip. 1.5 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Yaklaşık 40 bin fit irtifaya çıkıyor. 24 saat havada kalma süresi var" dedi.
BAYKAR tarafından üretilen Kızılelma ve TB2 Bayraktar ile ilgili de konuşan Ergin, "Kızılelma'nın yapısal entegrasyon süreçleri tamamlandı, testlerimiz devam ediyor. 2023'ün ilk aylarında ilk uçuşunu yapmayı planlıyoruz. TB2 de yenilenmeye ve geliştirilmeye devam ediyor" diye konuştu.