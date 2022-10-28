Savunmanın yıldızları! SAHA EXPO'da Akıncı SİHA'ya yoğun ilgi

57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getiren SAHA EXPO'da Türk savunma sanayinin gücü bir kez daha gözler önüne serildi. 876 firması ve 24 üniversitesiyle Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, kapılarını açtı. Fuar, bugün halka açık olacak. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başta ASELSAN, BAYKAR,

ROKETSAN, TUSAŞ olmak üzere Türkiye'nin gururu olan en yeni silahları ve teknolojileri ilk kez dünya savunma sanayi pazarına sunuyor.