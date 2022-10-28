Son dakika: Turizm geliri hedefleri üçüncü kez revize edildi! 50 milyon turist 44 milyar $ gelir

RAKİPLERE FARK ATTIK

Salgın ve global krizlere rağmen Türkiye'nin turist sayısı ve gelirde rakiplerinden daha az kayıp verdiğine dikkati çeken Ersoy, "2019 ile 2022'nin 7 ayını kıyasladığımızda İspanya yüzde 18, İtalya 29, Yunanistan 12, Türkiye ise 7 geride. Paritedeki olumsuz gelişmelere rağmen rakiplerin geliri düşerken, biz 7 ayda 2019'a göre yüzde 12 artıdayız" diye konuştu.

NET HATA NOKSANDA 4.5 MİLYAR DOLAR GELİR

TÜİK'in turizm istatistiklerinde revizyon yaptığını anlatan Ersoy, "Turizmde bavul ticareti, marina gelirleri, paket tur harcamaları, eğitim ve sağlık turizminden elde edilen gelirler doğru hesaplanamıyordu. Bunun için özel bir çalışma yapıldı. Böylece bu yılın ilk 8 ayında görülen 28.3 milyar dolarlık net hata noksanda 4-4.5 milyar dolarlık kısmın turizm gelirinden elde edildiği görüldü. Net hata noksanda gerekli anketler yapılamadığı için bu görülemiyordu" dedi.