Son dakika: Turizm geliri hedefleri üçüncü kez revize edildi! 50 milyon turist 44 milyar $ gelir

Turizm sektöründe kırılan rekorlarla birlikte hedefler üçüncü kez yukarı yönlü revize edildi. Yılbaşında belirlenen 42 milyon turist, 34 milyar dolar gelir hedefi, temmuzda 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir olarak güncellenmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu kez yılsonu hedefini 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir olarak açıkladı. Yeni hedef yakalanırsa rekorlar yılı olan 2019 geride bırakılacak.
TANITIM VE ÇEŞİTLİLİK
Pandemi, küresel enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen turizmde elde edilen başarının arkasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sistemli ve disiplinli stratejisi yatıyor. Basınla sohbet toplantısı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtıma ağırlık verdiklerini, pazar çeşitliliği ve konaklama tesislerinin verimliliğini artırdıklarını açıkladı.
Buna göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) her yeni destinasyonu hedef ülke olarak belirlendi. Turizmi Geliştirme Ajansı (TGA) ile dünyada açık ara en yaygın ve en etkili tanıtım yapıldı. Dijitalde 200 ülkede 16.7 milyar gösterim elde edildi. "Go Türkiye" web sitesini güncelleyen bakanlık, takipçi sayısını 2018'den bu yana 380 binden 2.2 milyona yükseltti. Türkiye'nin turizm tanıtımını geliştirmek için Kültür Yolu Festivalleri başlatıldı. İstanbul, Ankara, Çanakkale, Konya ve Diyarbakır olmak üzere 5 şehirde 7 festival yapıldı. Bakan Ersoy, 2023'te Adana, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Gaziantep'i de programa aldıklarını bildirdi. Ersoy, Michelin Rehberi'nde Türkiye'yi 41'inci sıradan aldırmayı başardıklarını anlattı.