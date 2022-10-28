İstanbul'a turist yağdı! 9 ayda 11 milyonu aştı! Zirvede o ülke var

KENTE GELEN YABANCI TURİST SAYISI YÜZDE 102 ARTTI

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kente eylül ayında 1 milyon 607 bin 45 yabancı turistin geldiğini belirtti. Bu yılın 9 ayında kente gelen yabancı turist sayısının yüzde 102 artarak 11 milyon 787 bin 834'e ulaştığını aktardı.