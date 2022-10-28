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    • Ekonomi
    • 28.10.2022 15:56
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    • 28.10.2022 16:12
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    İstanbul'a turist yağdı! 9 ayda 11 milyonu aştı! Zirvede o ülke var

    Pandemi sonrası Türkiye turist sayısında yeni rekorlar kırıyor. Yıl sonunda turist hedefi Türkiye geneli için 50 milyon ve 44 milyar dolar gelir olarak açıklanırken, İstanbul'a yılın ilk 9 ayında 11 milyon 787 bin 834 olarak açıklandı.

    İstanbul’a turist yağdı! 9 ayda 11 milyonu aştı

    Dünyanın en önemli metropollerinden İstanbul'a turist akını sürüyor. 24 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, Avrupa'yı enerji krizine soktu. Bu krizden en çok Avrupa ülkelerinde yaşayan insanlar etkileniyor.

    Bu kapsamda Avrupa'da kışı geçirmek istemeyenlerin ve savaştan kaçan Rus ve Ukraynalıların tercihi Türkiye olmaya devam ediyor.

    İSTANBUL'UN SON 9 AYDAKİ YABANCI TURİST VERİLERİ PAYLAŞILDI
    Haliyle İstanbul da ön plana çıkan ilk noktalardan biri oluyor. İstanbul'un turizmdeki katkısına ilişkin İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na dair veriler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

        KENTE GELEN YABANCI TURİST SAYISI YÜZDE 102 ARTTI
        Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kente eylül ayında 1 milyon 607 bin 45 yabancı turistin geldiğini belirtti. Bu yılın 9 ayında kente gelen yabancı turist sayısının yüzde 102 artarak 11 milyon 787 bin 834'e ulaştığını aktardı.

        EN FAZLA TURİST RUSYA, ALMANYA, İRAN, ABD VE İNGİLTERE'DEN
        Yerlikaya ayrıca, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den turist geldiğini kaydetti.
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        Haberler Ekonomi İstanbul'a turist yağdı! 9 ayda 11 milyonu aştı! Zirvede o ülke var
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