İstanbul'a turist yağdı! 9 ayda 11 milyonu aştı! Zirvede o ülke var

Dünyanın en önemli metropollerinden İstanbul'a turist akını sürüyor. 24 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, Avrupa'yı enerji krizine soktu. Bu krizden en çok Avrupa ülkelerinde yaşayan insanlar etkileniyor.
Bu kapsamda Avrupa'da kışı geçirmek istemeyenlerin ve savaştan kaçan Rus ve Ukraynalıların tercihi Türkiye olmaya devam ediyor.
İSTANBUL'UN SON 9 AYDAKİ YABANCI TURİST VERİLERİ PAYLAŞILDI
Haliyle İstanbul da ön plana çıkan ilk noktalardan biri oluyor. İstanbul'un turizmdeki katkısına ilişkin İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na dair veriler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.