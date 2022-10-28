EYT’liye hesaplı emeklilik! Prim günü nasıl artırılacak? Ne zaman borçlanma yapılmalı? Tutarlar nasıl değişecek?





NASIL DEĞİŞECEK?

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira olarak uygulanıyor. Buna göre; bu yıl bitmeden doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar günlük en az 69,02 lira ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 2 bin 70 lira 72 kuruş seviyesinde bulunuyor. 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 49 bin 697 lira 28 kuruş ödeniyor.