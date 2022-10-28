EYT’liye hesaplı emeklilik! Prim günü nasıl artırılacak? Ne zaman borçlanma yapılmalı? Tutarlar nasıl değişecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme adım adım yaklaşıyor. Milyonlarca kişi düzenlemenin Meclis'e sevk edileceği Aralık ayını heyecanla bekliyor. Prim gününü artırmak isteyenler ise borçlanmayı gündemine aldı.
NASIL DEĞİŞECEK?
Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira olarak uygulanıyor. Buna göre; bu yıl bitmeden doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar günlük en az 69,02 lira ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 2 bin 70 lira 72 kuruş seviyesinde bulunuyor. 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 49 bin 697 lira 28 kuruş ödeniyor.
Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 37 bin 272 lira 96 kuruş veriyor. Tüm bu tutarlar, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek yeni asgari ücretle değişecek. Örneğin; halen net 5 bin 500 lira 35 kuruş olan asgari ücret net 7 bin 500 liraya çıkarsa brüt asgari ücret 8 bin 823 lira 53 kuruşu bulacak. Bu durumda 1 günlük borçlanma için en az 94,11 lira ödenmesi gerekecek.