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    EYT’liye hesaplı emeklilik! Prim günü nasıl artırılacak? Ne zaman borçlanma yapılmalı? Tutarlar nasıl değişecek?

    Yaşa takılanlara yönelik düzenleme için Aralık ayı beklenirken, prim günü az olanlar bunları artırma telaşına düştü. Hesaplı borçlanma için yıl sonuna kadar süre var. Ocak ayı gelmeden borçlanma yapanlar daha az ödeme yapacak.

    Çığıl Ön Yener
    EYT’liye hesaplı emeklilik

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme adım adım yaklaşıyor. Milyonlarca kişi düzenlemenin Meclis'e sevk edileceği Aralık ayını heyecanla bekliyor. Prim gününü artırmak isteyenler ise borçlanmayı gündemine aldı.



    NASIL DEĞİŞECEK?
    Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira olarak uygulanıyor. Buna göre; bu yıl bitmeden doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar günlük en az 69,02 lira ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 2 bin 70 lira 72 kuruş seviyesinde bulunuyor. 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 49 bin 697 lira 28 kuruş ödeniyor.



    Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 37 bin 272 lira 96 kuruş veriyor. Tüm bu tutarlar, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek yeni asgari ücretle değişecek. Örneğin; halen net 5 bin 500 lira 35 kuruş olan asgari ücret net 7 bin 500 liraya çıkarsa brüt asgari ücret 8 bin 823 lira 53 kuruşu bulacak. Bu durumda 1 günlük borçlanma için en az 94,11 lira ödenmesi gerekecek.



        Her gün için 25,09 liralık fark oluşacak. Bir aylık en düşük borçlanma tutarı 752,81 lira yükselerek 2 bin 823 lira 53 kuruşa ulaşırken; 18 aylık askerlik borçlanması için en az 50 bin 823 lira 54 kuruş, 2 yıllık doğum borçlanması için de 67 bin 764 lira 72 kuruş ödenmesi gerekecek. 18 aylık askerlik borçlanmasında en az 13 bin 550, 2 yıllık doğum borçlanmasında 18 bin 67 lira fark ortaya çıkacak.



        YÜZDE 50 ARTARSA
        Asgari ücretin yüzde 50 artışla net 8 bin 250 lira olması halinde ise brüt asgari ücret 9 bin 706 lira seviyesine ulaşacak. Bir aylık borçlanma tutarı 3 bin 106 liraya ulaşırken, bin 35 liralık bir fark ortaya çıkacak. Bir çocuk borçlanmasında ödenecek fazla para 24 bin 848 lirayı, askerlik borçlanmasında ise 18 bin 636 lirayı bulacak.



        ERKEN BORÇLAN KAZAN
        Brüt asgari ücret: 6.471 TL
        1 günlük borçlanma: 69,02 TL
        1 aylık borçlanma: 2.070,72 TL
        1 aylık tavan borçlanma: 15.530,40 TL



            ASKERLİK BORÇLANMASI (18 AY)
            En az: 37.272,96 TL
            En çok: 279.547,20 TL



            DOĞUM BORÇLANMASI (2 YILLIK)
            En az: 49.697,28 TL
            En çok: 372.729,60 TL



            ASGARİ ÜCRET YÜZDE 50 ARTARSA
            Brüt asgari ücret: 9.706 TL
            1 aylık borçlanma: 3.106 TL
            18 ay borçlanma farkı: 18.636 TL
            24 ay borçlanma farkı: 24.848 TL

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            Haberler Ekonomi EYT’liye hesaplı emeklilik! Prim günü nasıl artırılacak? Ne zaman borçlanma yapılmalı? Tutarlar nasıl değişecek?
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