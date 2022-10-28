Akıllı telefonunuz reklam tıklama robotuna dönüşebilir

Pek çok akıllı telefon kullanıcısının akıllı telefonlara indirilen ücretsiz uygulamaların vereceği zarardan haberi yok. Akıllı telefon kullanıcılarının not alma, QR kod okuyucu gibi sorunlarını çözmek için indirdiği uygulamalar bir anda truva atına dönüşebiliyor. Reklamlara tıklayan bir canavara dönüşüyor. Yüklediğiniz yardımcı program gibi görünen uygulamalar telefonunuzu reklam tıklama robotuna dönüştürebiliyor. Toplam 20 milyona yakın indirmesi bulunan 16 uygulama, Google Playstore'dan kaldırıldı. BeyazNet uzmanları, uygulama indirmeden güvenilirliği konusunda emin olunması gerektiğini söylüyor.
META DA AÇIKLAMA YAPTI
Meta'nın 400 yazılımı oturum açma bilgilerini çalması nedeniyle uygulamaları kaldırmasından bir hafta sonra, şimdi de masum yardımcı uygulama gibi görünen 16 uygulama daha Google Playstore'dan kaldırıldı. Kullanıcıları yanıltarak kamera uygulaması, para birimi/birim dönüştürücü, QR kod okuyucu, not alma uygulaması ve sözlük gibi yardımcı uygulamalar gibi görünen bu uygulamalar telefonunuzu mobil reklam robotu haline dönüştürmüş olabilir. Kaldırılan uygulamalar çalıştırıldıklarında, kötü amaçlı yazılımın gizlice sahte web sitelerini ziyaret etmesine ve kurbanların bilgisi olmadan reklam tıklamalarını simüle etmesine olanak tanıyan dolandırıcılık işlevi başlattığı ortaya çıktı.
BEDAVA VEYA ÇOK UCUZ
Kullanıcıların uygulama indirirken dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken BeyazNet CTO'su Akgün Yardımcı, "Uygulama indirirken, yorumlara, kaç kişinin indirdiğine, istediği izinlere, şirketin diğer geliştirdiği uygulamalara bakmaları gerekir. Bununla birlikte, bir uygulamayı indirdikten sonra telefonunuz beklenmedik şekilde zorlanıyorsa veya yavaşladıysa, uygulamayı derhal silmenizi öneriyoruz. Çok bilinen uygulamaların benzerlerini indirmekten kaçının, telefonlarınıza bilgisayarınız gibi davranın ve ihtiyaç duymadığınız bilmediğiniz programları kurmayın" dedi. (Timur SIRT)