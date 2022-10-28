Akıllı telefonunuz reklam tıklama robotuna dönüşebilir





META DA AÇIKLAMA YAPTI

Meta'nın 400 yazılımı oturum açma bilgilerini çalması nedeniyle uygulamaları kaldırmasından bir hafta sonra, şimdi de masum yardımcı uygulama gibi görünen 16 uygulama daha Google Playstore'dan kaldırıldı. Kullanıcıları yanıltarak kamera uygulaması, para birimi/birim dönüştürücü, QR kod okuyucu, not alma uygulaması ve sözlük gibi yardımcı uygulamalar gibi görünen bu uygulamalar telefonunuzu mobil reklam robotu haline dönüştürmüş olabilir. Kaldırılan uygulamalar çalıştırıldıklarında, kötü amaçlı yazılımın gizlice sahte web sitelerini ziyaret etmesine ve kurbanların bilgisi olmadan reklam tıklamalarını simüle etmesine olanak tanıyan dolandırıcılık işlevi başlattığı ortaya çıktı.



BEDAVA VEYA ÇOK UCUZ

Kullanıcıların uygulama indirirken dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken BeyazNet CTO'su Akgün Yardımcı, "Uygulama indirirken, yorumlara, kaç kişinin indirdiğine, istediği izinlere, şirketin diğer geliştirdiği uygulamalara bakmaları gerekir. Bununla birlikte, bir uygulamayı indirdikten sonra telefonunuz beklenmedik şekilde zorlanıyorsa veya yavaşladıysa, uygulamayı derhal silmenizi öneriyoruz. Çok bilinen uygulamaların benzerlerini indirmekten kaçının, telefonlarınıza bilgisayarınız gibi davranın ve ihtiyaç duymadığınız bilmediğiniz programları kurmayın" dedi. (Timur SIRT)

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