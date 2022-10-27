Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini! 2022 enflasyonu ne kadar? 2022 enflasyonu kaç çıktı? İşte yılın 4 . enflasyon raporu...

Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti. Türkiye ekonomisinde son sekiz çeyrekteki büyüme diğer dönemlerin üzerinde gerçekleşmiştir.

Öncü veriler Türkiye ekonomisinde üçüncü çeyrekte büyümede sınırlı yavaşlamaya işaret ediyor.

Refah kazanımları ve verimliliği daha iyi yansıtan satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYH'ye bakıldığında Türkiye pandemi sonrasında yüksek gelir grubu ülkelerden daha hızlı büyümüş ve üst orta gelirli ülkelerden olumlu yönde ayrışmıştır.

Hedefli kredi politikalarımızın odak alanlarından ve potansiyel büyümenin sürükleyicilerinden olan makine-teçhizat yatırımları son dönemde güçlü bir yükseliş eğiliminde olup 2019 yılının son çeyreğinden bu yana kesintisiz olarak artmaktadır.