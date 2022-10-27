Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini! 2022 enflasyonu ne kadar? 2022 enflasyonu kaç çıktı? İşte yılın 4 . enflasyon raporu...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "2023 yılına ilişkin büyüme tahminleri önceki rapor dönemine göre küresel ölçekte önemli ölçüde aşağı yöne güncellenmiştir." diyen Kavcıoğlu, öte yandan TCMB'nin 2022 için enflasyon beklentisini açıkladı. Peki Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu? 2022 enflasyonu ne kadar? 2022 enflasyonu kaç çıktı?
MERKEZ BANKASI YIL ONU ENFLASYON TAHMİNİ
Son dakika! Yıl sonu enflasyon tahmini 65,2, 2023 için yüzde 22,3 ve 2024 için yüzde 8,8 oldu.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
''Enflasyonun küresel ölçekte yükseldiği bir dönemdeyiz. Savaş ve pandemi nedeniyle ortaya çıkan jeopolitik riskler tedarik zincirlerini olumsuz etkiliyor.
Küresel risklerin devam etmesi ve gelecek yıl dünya ekonomisini daha fazla etkilemesi bekleniyor. 2022 yılına ilişkin küresel enflasyon tahminleri yukarı yönlü güncellenmiştir. Emtia fiyatlarında son dönemdeki aşağı eğilimin enflasyon dinamiklerini olumlu etkilemesi bekleniyor.
Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti. Türkiye ekonomisinde son sekiz çeyrekteki büyüme diğer dönemlerin üzerinde gerçekleşmiştir.
Öncü veriler Türkiye ekonomisinde üçüncü çeyrekte büyümede sınırlı yavaşlamaya işaret ediyor.
Refah kazanımları ve verimliliği daha iyi yansıtan satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYH'ye bakıldığında Türkiye pandemi sonrasında yüksek gelir grubu ülkelerden daha hızlı büyümüş ve üst orta gelirli ülkelerden olumlu yönde ayrışmıştır.
Hedefli kredi politikalarımızın odak alanlarından ve potansiyel büyümenin sürükleyicilerinden olan makine-teçhizat yatırımları son dönemde güçlü bir yükseliş eğiliminde olup 2019 yılının son çeyreğinden bu yana kesintisiz olarak artmaktadır.