Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! Flaş büyüme ve faiz mesajı...

"SANAYİ SEKTÖRÜNÜN DIŞ ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞINA ÖNEM VERİYORUZ"

2022 yılına ilişkin enflasyon beklentileri bir çok ülke için yukarı yönlü güncellendi, bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. İhracat ve makine tesisat yatırımlarının yıllık büyümeye katkısı artarak devam etti. Öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde büyümede sınırlı bir yavaşlamaya işaret ediyor. Sanayi sektörünün dış şoklara karşı dayanıklılığının artmasına büyük önem veriyoruz.

"İSTİHDAMDA ARTIŞ BENZERİ ÜLKELERE KIYASLA OLDUKÇA YÜKSEK"

İşgücüne katılım oranındaki artış sürerken, işsiz sayısındaki azalım daha belirgin hale geldi. İstihdamda artış benzeri ülkelere kıyasla oldukça yüksek.