Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! Flaş büyüme ve faiz mesajı...

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Kavcıoğlu yılın sonuncu enflasyon raporunu açıklıyor...
Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"AVRUPA'DA ÜRETİM KAPASİTESİ RİSK ALTINDA"
Küresel risklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor. Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti. Emtia fiyatlarında son dönemdeki aşağı eğilimin enflasyon dinamiklerini olumlu etkilemesi bekleniyor.
"SANAYİ SEKTÖRÜNÜN DIŞ ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞINA ÖNEM VERİYORUZ"
2022 yılına ilişkin enflasyon beklentileri bir çok ülke için yukarı yönlü güncellendi, bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. İhracat ve makine tesisat yatırımlarının yıllık büyümeye katkısı artarak devam etti. Öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde büyümede sınırlı bir yavaşlamaya işaret ediyor. Sanayi sektörünün dış şoklara karşı dayanıklılığının artmasına büyük önem veriyoruz.
"İSTİHDAMDA ARTIŞ BENZERİ ÜLKELERE KIYASLA OLDUKÇA YÜKSEK"
İşgücüne katılım oranındaki artış sürerken, işsiz sayısındaki azalım daha belirgin hale geldi. İstihdamda artış benzeri ülkelere kıyasla oldukça yüksek.
İstihdamdaki yapısal kazanımların korunmasını önemsiyoruz. Cari dengemizdeki iyileşme süreci ikinci çeyrekte de devam etti. Yapısal dönüşümün cari denge üzerindeki yansımalarını izliyoruz. 2022 yılında ihracatta üst üste rekor artışlar yaşandı.
Üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış ihracat yatay seyretti, ihracat enerjiye bağlı olarak artış kaydetti. İhracat üzerindeki aşağı yönlü riskler artmış olmakla birlikte, güçlü ve kalıcı unsurlar ağır basmaktadır.
ENFLAYON BEKLENTİSİ
Yıl sonu enflasyon tahmini 65,2 2023 için tüfe yüzde 22,3 2024 için yüzde 8,8 oldu.
Detaylar gelecek...