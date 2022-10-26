Kadın ve Adalet Zirvesi İstanbul’da! Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak | Ekonomi haberleri





KADIN İSTİHDAMINA KATKI

KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 2016 yılından bu yana yürütülen Geleceğe İşbaşı Projesi'nin bu sene 5. etabının uygulandığını belirtti. Gümrükçüoğlu, şu bilgileri verdi: "Şimdiye kadar 150 genç kıza eğitim imkânı sunuldu. Bunların 106'sı eğitimi tamamladı ve 72'si kurumlara yerleştirildi. Kadın girişimciliği ve istihdamı bizim için çok önemli. 'İnovasyonda Kadın' projesi vesilesiyle kadın girişimciliğini daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Projeye bugüne kadar 2 binin üstünde fazla kadın girişimci başvurdu. İçlerinden 200'den fazla girişimci kadın, kamplarımıza katıldı ve eğitim aldı. Bunların arasında kendi işini kuran, markasını oluşturan, hatta uluslararası ödüller alan kadın girişimciler oldu."



KDV İADELERİNDE BÜYÜK KOLAYLIK

Temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi nedeniyle mükellefler üzerindeki finansman yükünün azaltılması amacıyla mükellefler tarafından KDV iadesinin yılı içinde nakden alınabilmesi imkânı getirildi. Böylece daha önce yılı içinde mahsuben, ertesi yıl nakden veya mahsuben alınabilen KDV iadesinin, ilgili yılında da 6 aylık dönem itibarıyla nakden alınabilmesinin önü açıldı. İade yapıldıktan sonra ortaya çıkan kur farklarına ilişkin mükelleflere iade hesabında değişiklik yapmama kolaylığı da sağlandı.



AİLELER YÜZDE 20 İNDİRİMLİ UÇACAK

Türk Hava Yolları (THY) iç hat uçuşlarında, birlikte seyahat edecek 3 kişi ve üzeri ailelere ekonomi sınıfında geçerli yüzde 20 indirim imkanı sunuyor. Yurt içi uçuşları kullanacak ailelere yönelik kampanyada, Miles&Smiles üyesi yolcular 11 Nisan 2023'e kadar biletlerini alarak, 1 Kasım 2022-13 Nisan 2023 arasında indirimli seyahat edebilecek. Kampanya THY'nin tarifeli seferlerinde geçerli olacak, Anadolujet seferleri ve Kıbrıs uçuşları kapsam dışında kalacak. KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem'in sorularını cevapladı

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