Kadın ve Adalet Zirvesi İstanbul’da! Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak | Ekonomi haberleri

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, bu yıl 4-5 Kasım tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Beşinci kez düzenlenen, bu yılki ana teması 'Kültürel Kodlar ve Kadın' olarak belirlenen zirve; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayacak.
2 GÜN SÜRECEK
Dünyaca ünlü isimlerin yer alacağı zirvenin ilk günü, liderler oturumu ile devam edecek. Oturuma, Libya, Filistin, Azerbaycan, Cezayir, Almanya, Macaristan ve Singapur'dan bakanlar düzeyince katılım olacak. Alanında uzman dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yapacak zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilecek oturumlarda, özne olarak kadın, kadının iş gücüne katılımı, gündelik hayat ve kamusal alan deneyimleri ile sanat dünyasında kadın imgeleri gibi konular aktivist, gazeteci, bilim insanları ve sanatçılar tarafından tartışılacak.
ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK
Afganistanlı siyasetçi ve etkili kadın hakları savunucusu Fatima Gailani, biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen isimlerinden tıp bilimci Dr. Hayat Sindi, İngiltere'nin ilk başörtülü ceza avukatı ve İngiltere Kralı danışmanı Sultana Tafadar, 'Dünya Tesettür Günü' adlı küresel hareketi başlatan Nazma Khan, Suriyeli ödüllü yönetmen ve aktivist Waad Al-Kateab, gazeteci ve ödüllü film yapımcısı Rizwana Hamid, aktör Reshad Strik gibi önemli isimler zirvede ağırlanacak. 2 gün sürecek zirveyi takip etmek için www.kadinveadaletzirvesi.org'dan kayıt oluşturmak gerekiyor.
ANA TEMA KÜLTÜREL KODLAR
KADEM'in çalışmaları hakkında bilgi veren Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar KADEM'in, kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla kurulduğunu söyledi. Kadın ve Adalet Zirvesi'nin bu yıl "Kültürel Kodlar ve Kadın" başlığı altında gerçekleştirileceğini ifade eden Bayraktar, "Bu yıl bazı temel soruları tartışmaya açmak istedik. Kadınlık algıları nasıl oluşur ve hangi amaca hizmet eder? Farklı coğrafyaların benzer kadınlık tanımları ya da aynı coğrafyanın farklı kadınlık idealleri birbiriyle nasıl bir etkileşim içinde? Kadın hareketleri bu sorunlara ne kadar çözüm sağlayabildi? Küreselleşen kültürün şekillendirdiği beklentiler, kadınların yaşamını ne derecede etkiliyor? Zirvemizde bunun gibi pek çok konu başlığını tartışmaya açacağız" dedi.
KADIN İSTİHDAMINA KATKI
KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 2016 yılından bu yana yürütülen Geleceğe İşbaşı Projesi'nin bu sene 5. etabının uygulandığını belirtti. Gümrükçüoğlu, şu bilgileri verdi: "Şimdiye kadar 150 genç kıza eğitim imkânı sunuldu. Bunların 106'sı eğitimi tamamladı ve 72'si kurumlara yerleştirildi. Kadın girişimciliği ve istihdamı bizim için çok önemli. 'İnovasyonda Kadın' projesi vesilesiyle kadın girişimciliğini daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Projeye bugüne kadar 2 binin üstünde fazla kadın girişimci başvurdu. İçlerinden 200'den fazla girişimci kadın, kamplarımıza katıldı ve eğitim aldı. Bunların arasında kendi işini kuran, markasını oluşturan, hatta uluslararası ödüller alan kadın girişimciler oldu."
KDV İADELERİNDE BÜYÜK KOLAYLIK
Temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi nedeniyle mükellefler üzerindeki finansman yükünün azaltılması amacıyla mükellefler tarafından KDV iadesinin yılı içinde nakden alınabilmesi imkânı getirildi. Böylece daha önce yılı içinde mahsuben, ertesi yıl nakden veya mahsuben alınabilen KDV iadesinin, ilgili yılında da 6 aylık dönem itibarıyla nakden alınabilmesinin önü açıldı. İade yapıldıktan sonra ortaya çıkan kur farklarına ilişkin mükelleflere iade hesabında değişiklik yapmama kolaylığı da sağlandı.
AİLELER YÜZDE 20 İNDİRİMLİ UÇACAK
Türk Hava Yolları (THY) iç hat uçuşlarında, birlikte seyahat edecek 3 kişi ve üzeri ailelere ekonomi sınıfında geçerli yüzde 20 indirim imkanı sunuyor. Yurt içi uçuşları kullanacak ailelere yönelik kampanyada, Miles&Smiles üyesi yolcular 11 Nisan 2023'e kadar biletlerini alarak, 1 Kasım 2022-13 Nisan 2023 arasında indirimli seyahat edebilecek. Kampanya THY'nin tarifeli seferlerinde geçerli olacak, Anadolujet seferleri ve Kıbrıs uçuşları kapsam dışında kalacak. KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem'in sorularını cevapladı