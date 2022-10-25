SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili A Para'ya özel açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin düzenlemenin bu hafta son şeklini alacağını söyledi.
Bakan Bilgin açıklamasında, "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız bu hafta son şeklini alacak. Düzenlemenin kapsamında sadece 4B'liler olacak." ifadelerini kullandı.
İŞTE SÖZLEŞMELİYE KADRO GETİRECEK TASLAK
600 bine yakın sözleşmeliye kadro getirecek yasada çalışmalar tamamlandı. Peki hazırlanan taslakta neler var? TAKVİM'in ulaştığı ve görüşmelerden sonra son şekli verilecek taslak metinde kadro hakları şöyle belirleniyor:
*Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.
*İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar.
*31.12.2022 tarihi itibariyle Sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.
*Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlarda düzenlemeden yararlanacaklar.