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    KOBİ’lere Ar-Ge desteği! TÜBİTAK'tan destekleme çağrısı! Başvurular sürekli açık hale getirildi

    TÜBİTAK, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerini desteklemek için çağrıya çıktı. Çağrıları sürekli başvuruya açık hale de getirdi.

    Çığıl Ön Yener
    KOBİ’lere Ar-Ge desteği

    Hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri için harekete geçen TÜBİTAK, 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ destekleme çağrılarını açtı. Üstelik çağrıları sürekli başvuruya açık hale getirdi.



    1707 Sipariş Ar-Ge çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi ve bu çıktıların ihracata katkı sağlaması hedefleniyor. 1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı ile de müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi amaçlanıyor.



    NASIL BAŞVURULACAK?
    Çağrıya bir müşteri kuruluş ve en az bir tedarikçi kuruluşun ortak başvuru yapması ve tedarikçi kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunuyor. Başvurular https://eteydeb.tubitak. gov.tr internet adresinden online gönderilebiliyor. 1707 Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamında tedarikçi ve müşteri kuruluşlara üst limiti 50 bin lira ve proje destek tutarının en fazla yüzde 5'i olacak şekilde genel gider desteği verilecek.



        1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamında ise BİGG veya Teknogirişim sermayesi almış tedarikçi kuruluşlar için üst limit 200 bin lira ve oran proje destek tutarının en fazla yüzde 10'u olacak şekilde genel gider desteği verilecek. Diğer tedarikçi kuruluşlar ve müşteri kuruluşlar için üst limit 50 bin lira ve oran proje destek tutarının en fazla yüzde 5'i olacak şekilde genel gider desteği sağlanacak. Proje bütçesi en fazla 5 milyon lira olacak. Sipariş Ar-Ge çağrılarında, müşteri kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan proje personelinin giderleri desteklenecek. Bu destek 18 adam-ay işgücünü geçmeyecek.



        YEŞİL PROJELERE ÖNCELİK
        Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için; müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra 'kabul edilen harcama tutarının' yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa hibe destek olarak verecek.



        BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteği yüzde 50 olacak. Sipariş Ar-Ge çağrılarında, proje önerisinin 'Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları' arasında olması durumunda projelere 10 puan verilecek. Böylece değerlendirme aşamasında öncelik sağlanmış olunacak.

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        Haberler Ekonomi KOBİ’lere Ar-Ge desteği! TÜBİTAK'tan destekleme çağrısı! Başvurular sürekli açık hale getirildi
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