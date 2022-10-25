KOBİ’lere Ar-Ge desteği! TÜBİTAK'tan destekleme çağrısı! Başvurular sürekli açık hale getirildi

Hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri için harekete geçen TÜBİTAK, 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ destekleme çağrılarını açtı. Üstelik çağrıları sürekli başvuruya açık hale getirdi.
1707 Sipariş Ar-Ge çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi ve bu çıktıların ihracata katkı sağlaması hedefleniyor. 1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı ile de müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi amaçlanıyor.
NASIL BAŞVURULACAK?
Çağrıya bir müşteri kuruluş ve en az bir tedarikçi kuruluşun ortak başvuru yapması ve tedarikçi kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunuyor. Başvurular https://eteydeb.tubitak. gov.tr internet adresinden online gönderilebiliyor. 1707 Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamında tedarikçi ve müşteri kuruluşlara üst limiti 50 bin lira ve proje destek tutarının en fazla yüzde 5'i olacak şekilde genel gider desteği verilecek.