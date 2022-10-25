KOBİ’lere Ar-Ge desteği! TÜBİTAK'tan destekleme çağrısı! Başvurular sürekli açık hale getirildi





1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamında ise BİGG veya Teknogirişim sermayesi almış tedarikçi kuruluşlar için üst limit 200 bin lira ve oran proje destek tutarının en fazla yüzde 10'u olacak şekilde genel gider desteği verilecek. Diğer tedarikçi kuruluşlar ve müşteri kuruluşlar için üst limit 50 bin lira ve oran proje destek tutarının en fazla yüzde 5'i olacak şekilde genel gider desteği sağlanacak. Proje bütçesi en fazla 5 milyon lira olacak. Sipariş Ar-Ge çağrılarında, müşteri kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan proje personelinin giderleri desteklenecek. Bu destek 18 adam-ay işgücünü geçmeyecek.