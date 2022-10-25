Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği sağlanacak | Ekonomi haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yeni bir desteğin daha hayata geçirileceğini duyurdu. Konut projesinin kapsamına ilişkin açıklamalar yapan Bakan Yanık, 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların destekten faydalanabileceğini söyledi.
4 İLDE PROTOKOL
'Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı' kapsamında 2 bin 23 adet konut temin edilecek. Toplam 607 milyon lira bütçe ile hane başına 300 bin lira destek sağlanacak. Yardım programı, konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle hayata geçirilecek. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek olan destek projesi için şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile iş birliği protokolü imzalandı. Destekten yararlanma şartları ise 'eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az 3 çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak, Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcı olmak' şeklinde belirlendi. (Rana BÜYÜKTAŞ)
EHLİYET ÜCRETİ ARTMAYACAK
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücretinin, süre sonu olan 31 Aralık 2024 tarihine kadar 15 lira olarak devam edeceğini bildirdi. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek" bilgisi paylaşıldı.
KAMU MALİYESİNDE ELEKTRONİK DÖNEM
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu maliyesinde yeni bir dönem başlattıklarını belirterek, "Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz" dedi. Bakan Nebati'nin paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, elektronik belge altyapısına ve açık kaynak kodlu yazılım mimarisine sahip, uluslararası standartlara uygun Muhasebe Bilişim Sistemi'nin, tüm idarelerde ve talep eden diğer kurumlarda uygulama çalışmaları yapılıyor. Proje kapsamında, muhasebe sistemiyle uyumlu harcama yönetim sistemi hayata geçirilirken, e-Fatura uygulamasıyla kağıt fatura kullanımını kaldırılıyor.