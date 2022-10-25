Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği sağlanacak | Ekonomi haberleri

    Sosyal yardımlardan yararlanan eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği için düğmeye basıldı. Hane başına 300 bin lira destek sağlanacak... İşte sizler için derlediğimiz 25 Ekim TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yeni bir desteğin daha hayata geçirileceğini duyurdu. Konut projesinin kapsamına ilişkin açıklamalar yapan Bakan Yanık, 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların destekten faydalanabileceğini söyledi.

    4 İLDE PROTOKOL
    'Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı' kapsamında 2 bin 23 adet konut temin edilecek. Toplam 607 milyon lira bütçe ile hane başına 300 bin lira destek sağlanacak. Yardım programı, konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle hayata geçirilecek. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek olan destek projesi için şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile iş birliği protokolü imzalandı. Destekten yararlanma şartları ise 'eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az 3 çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak, Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcı olmak' şeklinde belirlendi. (Rana BÜYÜKTAŞ)



    EHLİYET ÜCRETİ ARTMAYACAK
    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücretinin, süre sonu olan 31 Aralık 2024 tarihine kadar 15 lira olarak devam edeceğini bildirdi. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek" bilgisi paylaşıldı.



    KAMU MALİYESİNDE ELEKTRONİK DÖNEM
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu maliyesinde yeni bir dönem başlattıklarını belirterek, "Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz" dedi. Bakan Nebati'nin paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, elektronik belge altyapısına ve açık kaynak kodlu yazılım mimarisine sahip, uluslararası standartlara uygun Muhasebe Bilişim Sistemi'nin, tüm idarelerde ve talep eden diğer kurumlarda uygulama çalışmaları yapılıyor. Proje kapsamında, muhasebe sistemiyle uyumlu harcama yönetim sistemi hayata geçirilirken, e-Fatura uygulamasıyla kağıt fatura kullanımını kaldırılıyor.



        PALAMUT BOLLUĞU FIYATLARI DÜŞÜRDÜ
        Denizde yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz haftalarda tanesi 100 liradan satılan palamut balığı, bugün ise 3 tanesi 100 liradan satılıyor. Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Yusuf Çimen, denizde palamut bolluğu yaşandığını belirterek, "Kasalar dolusu palamut çıkıyor. Yer gök palamut balığı. Bolluk devam ederse 10 gün içinde 20 liraya kadar fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.



        İSTANBUL'A YENİ METRO HATTI
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik. 6.2 kilometre uzunluğundaki hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede" dedi. BaşakşehirÇam ve Sakura Hastanesi- Kayaşehir metro hattında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, "Şu an İstanbul'da Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı hattı da dahil işletmede olan 271 kilometre raylı sistem hattını İstanbullulara kazandırmış olduk. Sırada Kağıthaneİstanbul Havalimanı ve şu an sizlerle bir araya geldiğimiz Başakşehir-Kayaşehir metro hattı var. Diğer 4 metro hattımız da 2023 yılı içerisinde bitecek" dedi.



        TELEFONLARDA YENİ DÖNEM
        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, yurt dışından üç yılda bir cep telefonu getirme hakkı bulunduğunu belirterek, 1 Kasım'dan itibaren yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının bu muafiyet kapsamında olup olmadığının kontrolü için BTK ile protokol imzaladıklarını söyledi.



            GİRİŞİMLERE 9 AYDA 1.5 MİLYAR DOLAR
            Türkiye'de startup ekosistemine yatırımlar sürüyor. StartupCentrum'un yayınladığı rapora göre; bu yılın 3'üncü çeyreğinde Türkiye startup ekosisteminde, 74 girişim, 202 yatırımcıdan 97 milyon dolar yatırım aldı. Bu çeyrekle beraber 2022 yılında şu ana kadar 232 yerli girişim 1.49 milyar dolar yatırım toplamış oldu. Geçtiğimiz 3 ayda yapılan 74 yatırımın 63'ü, yani yüzde 85'i tohum aşamasında gerçekleşti. Bu 63 yatırım turunda 29.3 milyon dolar yatırım yapılırken, yatırımların medyanı 339 bin dolar oldu. Geçtiğimiz çeyrekte yatırım alan girişimlerin yüzde 65'i (48 girişim) ilk kez yatırım aldı. İlk yatırımını alan girişimlere yapılan yatırım miktarları 4 bin dolardan 11 milyon dolara değişen geniş bir aralıkta seyrediyor. 2022'nin üçüncü çeyreğinde yatırım adedinin sektör dağılımında yapay zeka&makine öğrenmesi sektörü liderliğe geçti. Bu sektörü e-ticaret, eğitim, oyun ve lojistik sektörü izledi.

            STARTUPLAR SAHNEYE ÇIKIYOR
            Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark ev sahipliğinde Antalya'nın G20 ve EXPO 2016'dan sonra üstleneceği en büyük uluslararası organizasyonlardan olan Dünya Melek Yatırım Forumu Dünya ve Akdeniz Kongresi, bugün ve yarın gerçekleştirilecek. 20 ülkeden 50 girişimci firma katılacağı organizasyon; 125 ülkenin start-up yatırımcılarını, fon yöneticilerini kente getiriyor.



            TEKNOFEST 2023'e BAŞVURU ZAMANI
            TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarına başvurular başladı. 13 milyon liranın üzerinde ödül, 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım olarak belirlendi. İlkokul seviyesi için 8, ortaokul 9, lise 29, lisans ve üzeri için 37, mezun-girişim ve özel sektör katılımcıları için 24 yarışma kategorisinin yer aldığı TEKNOFEST 2023'te Roket, Model Uydu, Ulaşımda Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Tasarım, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom, Tarım Teknolojileri ve Robotik Yarışmaları gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği 41 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek. 2022 teknoloji yarışmalarından farklı olarak Psikolojide Teknolojik Uygulamalar alanında yapılacak yarışma ise ilk defa başvuruya açılacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST 2023 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilecek teknoloji yarışmalarında yarışmacılar kurulacak tematik çadırlarda proje sunumlarını gerçekleştirecek. Yarışmaların final etapları ise Ankara, İzmir, Aksaray ve Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

            ARAŞTIRMA HARCAMALARI ARTTI
            Türkiye'de araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarının tutarı geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasla 26 milyar 965 milyon lira artarak 81 milyar 922 milyon lira oldu. Gayrisafi yurt içi AR-GE harcamasının GSYH içindeki oranı 2020'de yüzde 1.09 iken, 2021 yılında 7 trilyon 248 milyar 789 milyon liralık GSYH içindeki oranı yüzde 1.13'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre; AR-GE harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 70.7 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu yüzde 23.7 ile yükseköğretim takip etti. Kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan AR-GE harcamalarının da dahil olduğu genel devlet AR-GE harcamalarının toplam AR-GE harcamaları içindeki payı ise yüzde 5.6 oldu. AR-GE harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzde 49.5 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Projeler Kılıçdaroğlu’na sızdırılıyor
            Haberler Ekonomi Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği sağlanacak | Ekonomi haberleri
                SON DAKİKA