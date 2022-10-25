Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği sağlanacak | Ekonomi haberleri





TEKNOFEST 2023'e BAŞVURU ZAMANI

TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarına başvurular başladı. 13 milyon liranın üzerinde ödül, 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım olarak belirlendi. İlkokul seviyesi için 8, ortaokul 9, lise 29, lisans ve üzeri için 37, mezun-girişim ve özel sektör katılımcıları için 24 yarışma kategorisinin yer aldığı TEKNOFEST 2023'te Roket, Model Uydu, Ulaşımda Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Tasarım, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom, Tarım Teknolojileri ve Robotik Yarışmaları gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği 41 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek. 2022 teknoloji yarışmalarından farklı olarak Psikolojide Teknolojik Uygulamalar alanında yapılacak yarışma ise ilk defa başvuruya açılacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST 2023 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilecek teknoloji yarışmalarında yarışmacılar kurulacak tematik çadırlarda proje sunumlarını gerçekleştirecek. Yarışmaların final etapları ise Ankara, İzmir, Aksaray ve Kocaeli'de gerçekleştirilecek.



ARAŞTIRMA HARCAMALARI ARTTI

Türkiye'de araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarının tutarı geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasla 26 milyar 965 milyon lira artarak 81 milyar 922 milyon lira oldu. Gayrisafi yurt içi AR-GE harcamasının GSYH içindeki oranı 2020'de yüzde 1.09 iken, 2021 yılında 7 trilyon 248 milyar 789 milyon liralık GSYH içindeki oranı yüzde 1.13'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre; AR-GE harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 70.7 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu yüzde 23.7 ile yükseköğretim takip etti. Kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan AR-GE harcamalarının da dahil olduğu genel devlet AR-GE harcamalarının toplam AR-GE harcamaları içindeki payı ise yüzde 5.6 oldu. AR-GE harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzde 49.5 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

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