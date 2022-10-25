Ve açıklama geldi! SADECE O KİŞİLERİ KAPSAYACAK! 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeliye kadro verilecek mi?

4B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇECEK Mİ?

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Bizim hedefimiz büyük kitle 4B'li sözleşmeli personellerin kadroya geçmesidir. Belediyelerde sözleşmeliler var. Bir de işçi statüsünde çalışanlar var. Belediyelerdeki sözleşmeli personelleri de kast ediyoruz fakat işçi statüsünde çalışan daha farklı, kamu idarelerinde de var" şeklinde konuştu.

Tonbul, yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

Tonbul, "Bizim burada kastettiğimiz sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personellerdir. Bunun dışında, kurumların kendi özel kanunları gereği sözleşmeli personelleri var, biz bunları kastetmiyoruz. 657 Sayılı Kanun ile birlikte çalışan bazı kurumlar var. KOSGEB İdari Hizmet Sözleşmesi adı altında sözleşmeli personel çalıştırıyor. Nükleer Düzenleme Kurumu gibi kurumlar da çalıştırıyor. 4B sözleşmeli personellerin tamamı kadro kanununa tabi olan kurumlarda çalışanları kastediyoruz" dedi.