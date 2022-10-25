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    • Ekonomi
    • 25.10.2022 09:19
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    • 25.10.2022 09:24
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    Ve açıklama geldi! SADECE O KİŞİLERİ KAPSAYACAK! 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeliye kadro verilecek mi?

    Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı gerçekleşti. Kabine gündeminde sözleşmeli kamu personeline kadro çalışmasında gelinen aşama da ele alındı. Peki, Sözleşmeliye kadro verilecek mi? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Belediye şirket işçilerine kadro son dakika...

    takvim.com.tr
    Ve açıklama geldi! SADECE O KİŞİLERİ KAPSAYACAK

    Sözleşmeliler kadro için araştırmalara başladı. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesiye yönelik oluşturulan taslak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şekli verilerek Ekim ayı ile birlikte Meclis'e gönderilecek. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in taşeron açıklaması sonrası son gelişmelerden haberdar olmak isteyenler "Taşerona kadro ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte son durum hakkında merak edilenler!

    4B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇECEK Mİ?

    Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Bizim hedefimiz büyük kitle 4B'li sözleşmeli personellerin kadroya geçmesidir. Belediyelerde sözleşmeliler var. Bir de işçi statüsünde çalışanlar var. Belediyelerdeki sözleşmeli personelleri de kast ediyoruz fakat işçi statüsünde çalışan daha farklı, kamu idarelerinde de var" şeklinde konuştu.

    Tonbul, yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

    Tonbul, "Bizim burada kastettiğimiz sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personellerdir. Bunun dışında, kurumların kendi özel kanunları gereği sözleşmeli personelleri var, biz bunları kastetmiyoruz. 657 Sayılı Kanun ile birlikte çalışan bazı kurumlar var. KOSGEB İdari Hizmet Sözleşmesi adı altında sözleşmeli personel çalıştırıyor. Nükleer Düzenleme Kurumu gibi kurumlar da çalıştırıyor. 4B sözleşmeli personellerin tamamı kadro kanununa tabi olan kurumlarda çalışanları kastediyoruz" dedi.

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

    Sözleşmeli personelin kadroya geçmesiye yönelik oluşturulan taslak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şekli verilerek Ekim ayı ile birlikte Meclis'e gönderilecek. Ortaya çıkacak taslağın Ekim ayında Meclis'te yasalaşması bekleniyor.

        SÖZLEŞMELİYE KADRO MESELESİ ÇÖZÜLÜYOR

        Öğretmen, sağlık personeli, din görevlilerinin de yer aldığı 550 bin sözleşmelinin kadroya alınmasını sağlayacak çalışma tamamlandı. Kamuda sözleşme türleri tek tipe iniyor.

        Yapılacak düzenleme ile sözleşmeli işçilerin de iş güvencesi olacak, kamu görevlilerinin bütün hakları verilecek, kadro tahsis edilecek. Çalışma süreleri 10 aydan 12 aya çıkarılan geçici işçiler kıdem hakkı da kazanacak, Kamu İktisadi Teşebbüsü kurumlarda çalışan 90 bin taşeron da kadroya alınacak.

        TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

        Taşeron işçilerin kadroya alınma sürecinde bu fırsattan yararlanamayan KİT'lerdeki 90 bin 4D'li işçinin geçişi de tamamlanacak.

        Mevcut sistemde bu kapsamdaki işçilere 657 sayılı yasa hükümleri uygulanmıyor. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan istihdam edilen işçiler 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi bulunuyor.

        Yapılacak düzenlemeyle süreli, süresiz bütün işçilerin kadroya geçişi söz konusu olacak.

        ÖZEL ÇALIŞMA STATÜSÜ VERİLECEK

        Kamuda, nükleer enerji, teknoloji gibi sektörlerdeki gelişimler dikkate alınarak oluşan yeni piyasa koşullarına göre yapılanmaya gidilecek.

        Bu alanlarda ihtiyaç olan mühendis, yazılımcı, teknik personel, bilim adamları özel bir çalışma statüsüyle istihdam edilecek. Kamu ücretleriyle çalışmayan bu özel alanlar için özel bir sözleşme modeli ortaya konulacak.

        GEÇİCİ VE MEVSİMLİK İŞÇİLER

        Sözleşmelilere kadro, işçilere yönelik düzenlemeleri içeren çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra taslak halinde aralık ayında Meclis'e getirilecek. Komisyon ve Genel Kurul aşamasından sonra binlerce çalışanın özlük hakları iyileştirilecek.

        Sadece sözleşmeliler değil, geçici ve mevsimlik işçilerin de yüzü gülecek. Kamuda yılda 10 ay çalışıp 2 ay boşta kalan geçici statüdeki 50 bin işçinin kurumlarda çalışma süresi 1 yıla çıkartılıyor.

        Böylece geçici işçiler de kıdem tazminatına hak kazanacak. Dönemsel olarak çalışan mevsimlik işçilerin bir sonraki yıl boşta kalmaması, çalışma sürelerinin uzatılması için de düzenleme yapılıyor.

        Mevsimlik işçi çalıştıran kurumlar işi yeni taşerona vermeyecek, mevsimlik işçi sözleşmesi olan işçilerle çalışmaya devam edecek.

        BAKAN BİLGİN'DEN "GEÇİCİ İŞÇİ" AÇIKLAMASI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mevsimlik ve geçici işçi arasındaki farka dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

        "Mevsimlik işçiler belli dönemsel olarak çalışıyorlar, ihtiyaç duyulduğu zaman kuruluşlar onları çağırıyor. Çalışma sürelerinin uzatılması konusunda onlara bir imkân sağlayacağız, başka bir yerden kurum işçi almasın, yeni bir taşerona vermesin işi, kendi daha önce çalıştığı, bir bağlantısı olan mevsimlik işçi sözleşmesi olan işçilere bu hakkı tanıyacağız. Yani o kurumun ihtiyacı olduğu zaman onların çalıştırılması ve çalışma sürelerinin uzatılması, onu da kapsayan bir çalışma yapıyoruz."

        Geçici işçilerin durumunun farklı olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, "Onlar 10 ay 29 gün çalışıyor, onu 12 aya çıkaracağız, bir yıl çalışacak şekilde kurumlarında çalışma imkânı sağlayacağız. O işçilerimizin hukukunu koruyacak bir düzenleme yapıyoruz, onları bütünüyle bu statülerini değiştireceğiz." dedi.

        VEDAT BİLGİN AÇIKLADI!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi.
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