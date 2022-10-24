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    • Ekonomi
    • 24.10.2022 15:16
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    • 24.10.2022 15:16
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    Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği hangi illerde, şartları neler? Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği başvuru nasıl yapılır?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eşi vefat eden kadınlara konut desteği verileceğini müjdeledi. Peki Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği başvuruları ne zaman, ne kadar verilecek? Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Konut desteği almak için kimler başvuru yapabilir? Eşi vefat etmiş kadınlara konut yardımı hangi illerde?

    EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA KONUT DESTEĞİ

    Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacak. Destekten yararlanmak isteyen binlerce kişi başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği ne kadar? Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği başvuru nasıl yapılır, şartları neler? soruları sıklıkla internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte merak edilenler!

    EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA KONUT DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Buna göre 607 milyon TL bütçeli destekle 2023 konut temin edilecek.

    EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA KONUT DESTEĞİ HANGİ İLLERDE?

    Destek programıyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nı (SYDV) bilgilendirdik.

    Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV'miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor." dedi.

    EŞİ VEFAT ETMİŞ ETMİŞ KADINLARA 300 BİN TL KONUT DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

    Başvuru şartları açıklansa da başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı henüz duyurulmadı. Ancak diğer projelerde olduğu gibi başvuruların e-devlet üzerinden alınması bekleniyor. Başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi için Bakanlık tarafından yapılacak yeni açıklamalar beklenecek.

        EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA KONUT YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı yapılacak konutlardan faydalanabilmek için;

        •T.C. vatandaşı olmak

        •3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmak

        •Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak,

        •Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek,

        •Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak gerekecek.
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        Haberler Ekonomi Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği hangi illerde, şartları neler? Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği başvuru nasıl yapılır?
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