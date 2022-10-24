EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA KONUT DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Buna göre 607 milyon TL bütçeli destekle 2023 konut temin edilecek.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA KONUT DESTEĞİ HANGİ İLLERDE?

Destek programıyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nı (SYDV) bilgilendirdik.