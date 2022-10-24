Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacak. Destekten yararlanmak isteyen binlerce kişi başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği ne kadar? Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği başvuru nasıl yapılır, şartları neler? soruları sıklıkla internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte merak edilenler!
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA KONUT DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Buna göre 607 milyon TL bütçeli destekle 2023 konut temin edilecek.
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA KONUT DESTEĞİ HANGİ İLLERDE?
Destek programıyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nı (SYDV) bilgilendirdik.
Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV'miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor." dedi.
EŞİ VEFAT ETMİŞ ETMİŞ KADINLARA 300 BİN TL KONUT DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Başvuru şartları açıklansa da başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı henüz duyurulmadı. Ancak diğer projelerde olduğu gibi başvuruların e-devlet üzerinden alınması bekleniyor. Başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi için Bakanlık tarafından yapılacak yeni açıklamalar beklenecek.