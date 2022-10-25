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    890 bin kişiye iş imkanı! Ek gösterge ile boşalan kadrolar yerine alım yapılacak

    2023‘te 890 bin kişiye iş kapısı açılırken, kamu alımlarda öne çıkacak. Ek gösterge yasası ile boşalacak 300 bin kadronun yerine alım yapılacak.

    Hazal Ateş
    890 bin kişiye iş imkanı

    Yeni yılda, öğretmenden doktora, emniyet görevlisinden eczacıya, bekçiden din görevlisine kadar binlerce kişiye iş kapısı açılacak. 2023 bütçesinde gelecek yıl 890 bin istihdam öngörülürken, kamu kurum ve kuruluşlarına ilk etapta 20 bine yakın personel ataması gerçekleştirilecek.



    300 BİN KADRO BOŞALACAK
    Ocak 2023'te başlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yılbaşından itibaren emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulacağı belirtiliyor. Emekli olacakların yerine yapılacak alımlarla kamuda personel alımının da çok yüksek olması bekleniyor.



    AÇIKTAN VE NAKİLLE ATAMA
    Bu kapsamda bütçeden 100 milyar 403 milyon lira destek sağlanacak. Aktif işgücü programları etkin şekilde kullanılmaya devam edecek. İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle personel atamaları devam edecek. Kamuda çalışan işçi, memur tüm kesimlerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli yapılarak kariyer fırsatı yaratılacak. Kamu görevlilerinin verimliliğini artıracak bu sınavların tüm kurumlarda yapılması sağlanacak. Personelin kariyer, liyakati esas alınarak yatay ve dikey yükselmesine imkân tanınacak. İş Kanunu ve uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.



        MEMUR ZAMMI BÜTÇEDE
        2023 Merkezi Yönetim Bütçesi'nde memur zammına da yer verildi. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 41.69 zam yapıldı. Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi. Bütçede, 2023 yılı için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yüzde 8+ yüzde 6 oranında artış yapılacağı anımsatıldı. Bununla beraber 6 aylık enflasyon değişim oranına göre fark da ödenecek.

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        Haberler Ekonomi 890 bin kişiye iş imkanı! Ek gösterge ile boşalan kadrolar yerine alım yapılacak
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