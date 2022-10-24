"BTK İLE PROTOKOL YAPILDI"

Genel Müdür Uslu, burada yaptığı değerlendirmede, yolcuların yurt dışından gelirken muafiyet kapsamında üç yılda bir, bir telefon getirme hakkı bulunduğunu ancak bunun kontrolünü tam anlamıyla yapamadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Yurt dışından telefon getirildiği zaman yolcunun yanında bir telefonu varsa bunu muafiyet kapsamında değerlendiriyorduk, birden fazla telefon varsa gümrük işlemlerine tabi tutuyorduk. BTK ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü arasında bir protokol yapıldı. Protokol kapsamında bir veri tabanı paylaşımı gerçekleştirildi. 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından gelen yolcularımızın son üç yıl içinde muafiyet haklarını kullanıp kullanmadıklarını kontrol edeceğiz. Eğer yolcumuz muafiyet hakkını son üç yıl içinde kullandıysa yani son üç yıl içinde yurt dışından daha önce bir telefon getirdiyse biz burada yeni telefonlarını muhafaza altına alacağız."