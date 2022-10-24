Trendyol Kasım indirimi başlıyor. Kasım ayında pek çok marka indirime girmeye hazırlanıyor. Peki Trendyol Kasım indirimi 2022 ne zaman? Trendyol Kasım kampanyası hangi gün başlayacak? Hangi ürünlerde indirim var?
TRENDYOL KASIM İNDİRİMİ 2022 NE ZAMAN?
Trendyol Kasım indirimi bu yıl 25 Kasım Cuma günü düzenlenecek. Onlarca mağaza ve marka, kampanya sürecinde seçili ürünlerini indirimli fiyatlar ile satışa sunacak. Ancak hangi mağaza ve markaların indirim uygulayacağı henüz bilinmiyor.
BLACK FRIDAY NEDİR?
Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Black Friday olarak adlandırılmaktadır. 1952 yılından bu yana, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.