Trendyol Kasım indirimi 2022 ne zaman? Trendyol Kasım kampanyası hangi gün başlayacak? Hangi ürünlerde indirim var?

Black Friday günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Black Friday günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.

Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.