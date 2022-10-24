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    • Ekonomi
    • 24.10.2022 13:48
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    • 24.10.2022 13:48
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    Trendyol Kasım indirimi 2022 ne zaman? Trendyol Kasım kampanyası hangi gün başlayacak? Hangi ürünlerde indirim var?

    Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte Trendyol Kasım kampanyası hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Her yıl elektronik eşyalar, teknolojik ürünler ve giyimde dev indirimler yapan Trendyol, HepsiBurada gibi online alışveriş siteleri bu yıl da kampanyalarını başlatacak. Peki Trendyol Kasım indirimi 2022 ne zaman? Trendyol Kasım kampanyası hangi gün başlayacak? Hangi ürünlerde indirim var?

    Trendyol Kasım indirimi 2022 ne zaman?

    Trendyol Kasım indirimi başlıyor. Kasım ayında pek çok marka indirime girmeye hazırlanıyor. Peki Trendyol Kasım indirimi 2022 ne zaman? Trendyol Kasım kampanyası hangi gün başlayacak? Hangi ürünlerde indirim var?

    TRENDYOL KASIM İNDİRİMİ 2022 NE ZAMAN?

    Trendyol Kasım indirimi bu yıl 25 Kasım Cuma günü düzenlenecek. Onlarca mağaza ve marka, kampanya sürecinde seçili ürünlerini indirimli fiyatlar ile satışa sunacak. Ancak hangi mağaza ve markaların indirim uygulayacağı henüz bilinmiyor.

    BLACK FRIDAY NEDİR?

    Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Black Friday olarak adlandırılmaktadır. 1952 yılından bu yana, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.

        Black Friday günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Black Friday günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.

        Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.
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        Haberler Ekonomi Trendyol Kasım indirimi 2022 ne zaman? Trendyol Kasım kampanyası hangi gün başlayacak? Hangi ürünlerde indirim var?
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