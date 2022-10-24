Borsa İstanbul’dan bir rekor daha! Kritik sınıra yaklaştı

PİYASALARDA GÜN ORTASI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,29 artışla 3.985,43 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,80 puan değer kazandı.

Cuma günü 3.934,63 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,01 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 3.966,64 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.939,73, en yüksek ise 3.996,38 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 2,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Şişecam, SASA Polyester oldu.