Esnafa 100 milyar lira destek hazır! 60 ay vade ve yüzde 7.5 oranındaki kredi imkanı başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'nin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade ve yüzde 7,5'lik faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararı'yla yürürlüğe girmiştir" diyen Bakan Nebati, genç girişimciler için sıfır faizli kredi limitinin 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırının ise 30'dan 35'e çıkartıldığını kaydetti. Bakan Nebati, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere kullandırılan geleneksel (yaygın) bitkisel üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limitinin de 200 bin liraya çıkarıldığını hatırlattı.
SOSYAL KONUTA 10 MİLYAR TL
CumhurbaşkanI Recep Tayyip Erdoğan, yüzyılın en büyük sosyal konut hamlesini Ankara'dan başlatıyor. 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası, 50 bin iş yeri ile "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel atma töreni Ankara'da yapılacak. 2023 merkezi yönetim bütçe teklifine göre projeyi omuzlayacak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na gelecek yıl Hazine'den 10 milyar liralık sermaye transferi gerçekleştirilecek. Sosyal konut projesi kapsamında resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı 4 milyon 560 bini geçti. 2023 Merkezi Yönetim Bütçe teklifinde sosyal konut çalışmalarına geniş yer verildi. Bütçede, yirmi yılda 1 milyon 170 bin konut üreten Toplu Konut İdaresi'ne bu yıl 170 milyon lira olan Hazine yardımı gelecek yıl için 315 milyon liraya çıkarıldı. Hazine tarafından "sermaye transferi" olarak İdare'ye aktarılacak 10 milyar liralık kaynak da sosyal konut çalışmalarında kullanılacak. Hazal ATEŞ
ENERJİYE HES KATKISI
Türkiye'de hidroelektrik enerji elektriğin sigortası konumuna yükseldi. 730 HES'le enerjide dışa bağımlılık azalırken, her üç ampulden 1'i HES'lerden üretilen enerji ile aydınlatılıyor. Türkiye'de yıllık enerji artış hızı yüzde 8. Kişi başına enerji ihtiyacı için yaklaşık yıllık 5 bin 200 kilowattsaat enerji ihtiyacı öngörülüyor. Türkiye'nin elektrik talebinin 2023'te bugünküne göre iki kat artması öngörülüyor. Türkiye'de toplamda 730 HES bulunuyor. 26 HES inşaatı da devam ediyor. Barış ŞİMŞEK