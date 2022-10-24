Esnafa 100 milyar lira destek hazır! 60 ay vade ve yüzde 7.5 oranındaki kredi imkanı başladı





5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Türkiye'de ayda yaklaşık 100 bin kişiye emekli aylığı bağlanırken, milyonlarca çalışan erken emeklilik formülleri arıyor. "Erken yaşlanma" gibi özel durumlar emekliliği öne çekiyor. Erken yaşlılık tespiti yapılanlar 55 yaşı doldurması, en az 5400 prim gün ödemesi koşuluyla erken emekli olabiliyor. 1 Ekim 2008'e kadar sadece SSK'lılar için uygulanan erken yaşlanma emekliliği artık memurlar da dâhil bütün çalışanları kapsıyor. Yaş koşulunu yerine getirmediği halde sağlık kurulu raporuyla erken yaşlandığı belirlenenler bu haktan yararlanabiliyor. Psikolojik yaşanma hali de bu kapsamda değerlendiriliyor. Yaşlılık aylığı bağlanması için yaş koşulu dışındaki diğer şartları taşıyan, 55 yaşını dolduran sigortalılardan biyolojik yönden bu yaşı dolduran, çalışma gücü bu seviyeye düşenler erken yaşlanmış kabul ediliyor. Gerekli koşulları taşıyanların sağlık kurulu raporuyla Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Hazal ATEŞ



ENERJİ UZMANLARI KARAPINAR GES'TE

Yerli ve yabancı yaklaşık 40 enerji uzmanı, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve yüzde 90'ı tamamlanan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni ziyaret etti. Dünyanın çeşitli şehirlerinde 2012'den bu yana gerçekleştirilen ve Türkiye'de ilk kez yapılan "BifiPV" çalıştayı kapsamındaki teknik gezide enerji uzmanları, yetkililerden santrale ilişkin bilgi aldı.



TÜRK TELEKOM'DAN BİLİŞİM KAMPI

Türk Telekom'un, şirketler için kritik öneme sahip bulut bilişim konusunda uzmanlaşmak isteyen gençlere yönelik düzenlediği "Bulut Bilişim Kampı" sona erdi. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ikincisi yapılan Bulut Bilişim Kampı'na 48 genç katılarak alanında uzman isimlerden eğitim alma fırsatı yakaladı.

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