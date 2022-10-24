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    Esnafa 100 milyar lira destek hazır! 60 ay vade ve yüzde 7.5 oranındaki kredi imkanı başladı

    60 ay vade ve yüzde 7.5 oranındaki kredi imkanı başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati sistemi ‘hayırlı olsun’ diyerek duyurdu. İşte sizler için derlediğimiz 24 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Esnafa 100 milyar lira destek hazır

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'nin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade ve yüzde 7,5'lik faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararı'yla yürürlüğe girmiştir" diyen Bakan Nebati, genç girişimciler için sıfır faizli kredi limitinin 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırının ise 30'dan 35'e çıkartıldığını kaydetti. Bakan Nebati, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere kullandırılan geleneksel (yaygın) bitkisel üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limitinin de 200 bin liraya çıkarıldığını hatırlattı.



    SOSYAL KONUTA 10 MİLYAR TL
    CumhurbaşkanI Recep Tayyip Erdoğan, yüzyılın en büyük sosyal konut hamlesini Ankara'dan başlatıyor. 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası, 50 bin iş yeri ile "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel atma töreni Ankara'da yapılacak. 2023 merkezi yönetim bütçe teklifine göre projeyi omuzlayacak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na gelecek yıl Hazine'den 10 milyar liralık sermaye transferi gerçekleştirilecek. Sosyal konut projesi kapsamında resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı 4 milyon 560 bini geçti. 2023 Merkezi Yönetim Bütçe teklifinde sosyal konut çalışmalarına geniş yer verildi. Bütçede, yirmi yılda 1 milyon 170 bin konut üreten Toplu Konut İdaresi'ne bu yıl 170 milyon lira olan Hazine yardımı gelecek yıl için 315 milyon liraya çıkarıldı. Hazine tarafından "sermaye transferi" olarak İdare'ye aktarılacak 10 milyar liralık kaynak da sosyal konut çalışmalarında kullanılacak. Hazal ATEŞ



    ENERJİYE HES KATKISI
    Türkiye'de hidroelektrik enerji elektriğin sigortası konumuna yükseldi. 730 HES'le enerjide dışa bağımlılık azalırken, her üç ampulden 1'i HES'lerden üretilen enerji ile aydınlatılıyor. Türkiye'de yıllık enerji artış hızı yüzde 8. Kişi başına enerji ihtiyacı için yaklaşık yıllık 5 bin 200 kilowattsaat enerji ihtiyacı öngörülüyor. Türkiye'nin elektrik talebinin 2023'te bugünküne göre iki kat artması öngörülüyor. Türkiye'de toplamda 730 HES bulunuyor. 26 HES inşaatı da devam ediyor. Barış ŞİMŞEK



        5 YIL ERKEN EMEKLİLİK
        Türkiye'de ayda yaklaşık 100 bin kişiye emekli aylığı bağlanırken, milyonlarca çalışan erken emeklilik formülleri arıyor. "Erken yaşlanma" gibi özel durumlar emekliliği öne çekiyor. Erken yaşlılık tespiti yapılanlar 55 yaşı doldurması, en az 5400 prim gün ödemesi koşuluyla erken emekli olabiliyor. 1 Ekim 2008'e kadar sadece SSK'lılar için uygulanan erken yaşlanma emekliliği artık memurlar da dâhil bütün çalışanları kapsıyor. Yaş koşulunu yerine getirmediği halde sağlık kurulu raporuyla erken yaşlandığı belirlenenler bu haktan yararlanabiliyor. Psikolojik yaşanma hali de bu kapsamda değerlendiriliyor. Yaşlılık aylığı bağlanması için yaş koşulu dışındaki diğer şartları taşıyan, 55 yaşını dolduran sigortalılardan biyolojik yönden bu yaşı dolduran, çalışma gücü bu seviyeye düşenler erken yaşlanmış kabul ediliyor. Gerekli koşulları taşıyanların sağlık kurulu raporuyla Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Hazal ATEŞ

        ENERJİ UZMANLARI KARAPINAR GES'TE
        Yerli ve yabancı yaklaşık 40 enerji uzmanı, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve yüzde 90'ı tamamlanan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni ziyaret etti. Dünyanın çeşitli şehirlerinde 2012'den bu yana gerçekleştirilen ve Türkiye'de ilk kez yapılan "BifiPV" çalıştayı kapsamındaki teknik gezide enerji uzmanları, yetkililerden santrale ilişkin bilgi aldı.

        TÜRK TELEKOM'DAN BİLİŞİM KAMPI
        Türk Telekom'un, şirketler için kritik öneme sahip bulut bilişim konusunda uzmanlaşmak isteyen gençlere yönelik düzenlediği "Bulut Bilişim Kampı" sona erdi. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ikincisi yapılan Bulut Bilişim Kampı'na 48 genç katılarak alanında uzman isimlerden eğitim alma fırsatı yakaladı.

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        Bursa’da eko-turizm hamlesi sürüyor
        Haberler Ekonomi Esnafa 100 milyar lira destek hazır! 60 ay vade ve yüzde 7.5 oranındaki kredi imkanı başladı
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