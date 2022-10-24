Eksik prime EYT formülü! Yeterli günü olmayanlar nasıl yararlanacak? Eksik primler nasıl tamamlanacak?





EYT'Lİ OLMA YOLU

8 Eylül 1999 öncesindeki şartlara dönüldüğünde bile SSK için erkeklerde 25 yıl ve 5000 gün, kadınlarda ise 20 yıl ev 5000 gün isteniyordu. Bağ-Kur da kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9 bin gün şartları bulunuyor. Emekli Sandığı'nda kadın memurlar için 20 yıl yani 7200 gün kesenek ödemek ve erkek memurlar için ise 9 bin gün yani 25 yıl kesenek ödemek gerekiyor. Yasa öncesine dönülse bile EYT'li olarak emekli olabilmek için bu şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 99 Yasasında getirilen prim şartları işleyecek olursa orada da 5000 ile 5975 gün prim tamamlamak gerekiyor. Yıl eksiği olanlar dolmasını bekleyecek. Kadınlar için 20 yıl tamamlandı. Erkekler için 25 yıl ise 8 Eylül 2024'e kadar dolacak. Eksik primi tamamlamak ve emekli olmak için bazı yollar bulunuyor: