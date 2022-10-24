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    Eksik prime EYT formülü! Yeterli günü olmayanlar nasıl yararlanacak? Eksik primler nasıl tamamlanacak?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar devam ederken prim ve yıl şartı öne çıktı. Ancak henüz yılını ve primini tamamlayamamış olanlar da var. Bunlar nasıl EYT’li olacak? İşte eksik primi EYT’li yapacak formüller...

    Eksik prime EYT formülü
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    Milyonlarca Emeklilikte Yaşa Takılan sigortalı gözünü Aralık ayına dikmiş durumda. EYT çalışmasında öne çıkan iki konu ise çalışılan gün sayısı ve yıl şartının tamamlanması. Birçok EYT'linin 99 öncesi istenen SSK için 5000 gün ve Bağ-Kur'da ise kadınlar 7200 erkekler 9 bin gün şartlarını tamamlamış olduğu görülüyor. Bu noktada yasanın getirdiği ve işe girişe göre 5000 ile 5975 gün arasındaki prim şartını da tamamlayan EYT'li sayısı çoğunlukta. Ancak önemli bir kesim ise henüz prim ve yıl şartını tamamlayamadı.



    EYT'Lİ OLMA YOLU
    8 Eylül 1999 öncesindeki şartlara dönüldüğünde bile SSK için erkeklerde 25 yıl ve 5000 gün, kadınlarda ise 20 yıl ev 5000 gün isteniyordu. Bağ-Kur da kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9 bin gün şartları bulunuyor. Emekli Sandığı'nda kadın memurlar için 20 yıl yani 7200 gün kesenek ödemek ve erkek memurlar için ise 9 bin gün yani 25 yıl kesenek ödemek gerekiyor. Yasa öncesine dönülse bile EYT'li olarak emekli olabilmek için bu şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 99 Yasasında getirilen prim şartları işleyecek olursa orada da 5000 ile 5975 gün prim tamamlamak gerekiyor. Yıl eksiği olanlar dolmasını bekleyecek. Kadınlar için 20 yıl tamamlandı. Erkekler için 25 yıl ise 8 Eylül 2024'e kadar dolacak. Eksik primi tamamlamak ve emekli olmak için bazı yollar bulunuyor:



    ASKERLİK BORÇLANMASI: Erkekler askerde geçen tüm günlerini satın alarak emeklilik primlerine ekleyebiliyor. Askerlik sigortadan önce yapılmışsa borçlanılan gün kadar işe giriş tarihi de geri çekiyor.



        DOĞUM BORÇLANMASI: Sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı var. her bir çocuk için 2 yıl yani 720 gün kazanılabiliyor. Böylece üç çocuk borçlanan bir kadın sigortalı 2160 gün kazanıyor.



        İHYA İLE PRİM: Bağkur'lu vatandaşlar geçmişte eğer primlerini ödememişlerse günleri donduruluyor borçları da siliniyor. Geçmiş günlerini ihya etmek isteyenler güncel asgari ücret üzerinden ödeme yaparak günlerinin tamamını alıyor.



        İSTEĞE BAĞLI SİGORTA: Çalışma imkanı bulamayan sigortalılar eksik primlerini isteğe bağlı sigorta yaptırarak tamamlayabilirler.



            HİZMET TESPİTİ İLE TESCİL: Geçmişte sigortası yapılmış ancak primi eksik ya da hiç yatırılmamış olanlar ya da sigortasız çalıştırılanlar geçmişe dönük hizmet tespiti yaptırarak bu günlerini tescil ettirebilir giriş tarihini geri çekebilir. Sigorta girişi yapılıp primi yatırılmayanlar için zaman aşımı süresine bakılmazken kayıt dışı çalıştırılmış olanlar için geriye doğru zaman aşımı süresi bulunuyor.



            KISMİ EMEKLİLİK: 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup EYT kapsamındaki vatandaşların 3600 günle yani 10 yıllık primle emekli olma imkanları bulunuyor. Eğer yeterli primi tamamlama imkanı yoksa 360/0 gün de emeklilik için yeterli oluyor. Burada emeklilik yaşı kadında 58 erkekte 60 yaşına kadar çıkıyor.

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            Haberler Ekonomi Eksik prime EYT formülü! Yeterli günü olmayanlar nasıl yararlanacak? Eksik primler nasıl tamamlanacak?
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