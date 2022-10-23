Reklamlarda duyurdukları oranın üzerinde zam yapan iki üniversiteye 310 bin lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, "İlk 5 tercihin içinde üniversitemize yerleş, yıllık ücret artışın yüzde 5'i aşmasın" şeklindeki reklamlarla başarılı öğrencileri bünyelerinde toplayan, ancak uygulamayan Doğuş ve Beykent üniversitelerine 155'şer bin lira para cezası kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi: Üniversite tarafından 'Okuduğun süre boyunca eğitim ücret artışı yıllık yüzde 5'i geçmeyecek' şeklinde tanıtımlarda bulunulmasına karşın, üniversitede okumaya hak kazanan tüketicilerin eğitim bedellerinde 2022- 2023 dönemi itibariyle bu oranın oldukça üzerinde bir artış yapıldığı, dolayısıyla bu tanıtımların, tüketicilerin eğitim hizmetine ilişkin ödeyecekleri bedel konusunda yanıltıcı ve aldatıcı nitelikteki olduğu değerlendirilmiştir." Barış ŞİMŞEK
ÖĞRENCİ İSTEDİ, VEGAN MÖNÜ GELDİ
Vegan beslenen bir öğrenci, üniversite yemekhanesinde bu mönü seçeneğinin bulunmaması üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Öğrenci, başvurusunda beslenme hakkını kullanamadığını belirtti. KDK, üniversite ile temas kurdu ve vegan mönünün dahil edildiği seçmeli servis hizmetine geçilmesini sağladı. Rana BÜYÜKTAŞ
BALIKÇI GEMİLERİNE NAKDİ DESTEK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara 2023 ve 2024 yıllarında gemilerin boylarına göre 3 bin 500 ila 6 bin lira arasında destek ödemesi yapılacağını söyledi. Detayları da şöyle açıkladı: "0-4.99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500, 5-7.99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250, 8-9.99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 ve 10-11.99 metre balıkçı gemileri için 6 bin lira ödeme olacak. Kadın gemi sahiplerine veya ortaklarına birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası verilecek."