Reklamlarda duyurdukları oranın üzerinde zam yapan iki üniversiteye 310 bin lira ceza kesildi





GENÇ ESNAFA FAİZSİZ 300 BİN TL

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Halkbank'a sunmaları durumunda 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Değişiklik öncesinde faizsiz kredi imkanı 30 yaşını tamamlamamış esnaf ve sanatkarlara 100 bin liraya kadar sağlanmıştı. Kredi kullandırılacak esnafa geriye dönük 1 yılda en fazla 3 defa faiz indirimli kredi imkanı sağlanacak ve toplamda geri ödemesi süren faiz indirimli kredi hesap sayısı 3'ü geçemeyecek. Daha önce bu sayı 2 idi. Karar, 11 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi.



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