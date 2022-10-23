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    Reklamlarda duyurdukları oranın üzerinde zam yapan iki üniversiteye 310 bin lira ceza kesildi

    Yıllık ücretlerine reklamlarda duyurdukları oranın üzerinde artış yapan iki üniversiteye toplam 310 bin lira ceza kesildi. İşte sizler için derleidğimiz 23 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    2 üniversiteye zam cezası

    Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, "İlk 5 tercihin içinde üniversitemize yerleş, yıllık ücret artışın yüzde 5'i aşmasın" şeklindeki reklamlarla başarılı öğrencileri bünyelerinde toplayan, ancak uygulamayan Doğuş ve Beykent üniversitelerine 155'şer bin lira para cezası kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi: Üniversite tarafından 'Okuduğun süre boyunca eğitim ücret artışı yıllık yüzde 5'i geçmeyecek' şeklinde tanıtımlarda bulunulmasına karşın, üniversitede okumaya hak kazanan tüketicilerin eğitim bedellerinde 2022- 2023 dönemi itibariyle bu oranın oldukça üzerinde bir artış yapıldığı, dolayısıyla bu tanıtımların, tüketicilerin eğitim hizmetine ilişkin ödeyecekleri bedel konusunda yanıltıcı ve aldatıcı nitelikteki olduğu değerlendirilmiştir." Barış ŞİMŞEK



    ÖĞRENCİ İSTEDİ, VEGAN MÖNÜ GELDİ
    Vegan beslenen bir öğrenci, üniversite yemekhanesinde bu mönü seçeneğinin bulunmaması üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Öğrenci, başvurusunda beslenme hakkını kullanamadığını belirtti. KDK, üniversite ile temas kurdu ve vegan mönünün dahil edildiği seçmeli servis hizmetine geçilmesini sağladı. Rana BÜYÜKTAŞ



    BALIKÇI GEMİLERİNE NAKDİ DESTEK
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara 2023 ve 2024 yıllarında gemilerin boylarına göre 3 bin 500 ila 6 bin lira arasında destek ödemesi yapılacağını söyledi. Detayları da şöyle açıkladı: "0-4.99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500, 5-7.99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250, 8-9.99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 ve 10-11.99 metre balıkçı gemileri için 6 bin lira ödeme olacak. Kadın gemi sahiplerine veya ortaklarına birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası verilecek."



        YENİ MODEL VURGUN
        Antalya'nın Alanya ilçesinde galerici Kemal Yetkin ve Tunahan Şimşek, ekspertiz firmasının verdiği rapor üzerine aldıkları 2014 model otomobili satmak için başka firmaya götürdüklerinde 'ön taraftan işlemli, ortadan kesik ve ekleme yapılmış. Pert kaydı mevcut. Ağır işlem yapılmış' raporu verildi. Otomobilin önünün 2013, arkasının 2015 model kasadan birleştirildiğini öğrenen ortaklar, mağduriyetlerinin giderilmesi için suç duyurusunda bulundu.



        GENÇ ESNAFA FAİZSİZ 300 BİN TL
        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Halkbank'a sunmaları durumunda 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Değişiklik öncesinde faizsiz kredi imkanı 30 yaşını tamamlamamış esnaf ve sanatkarlara 100 bin liraya kadar sağlanmıştı. Kredi kullandırılacak esnafa geriye dönük 1 yılda en fazla 3 defa faiz indirimli kredi imkanı sağlanacak ve toplamda geri ödemesi süren faiz indirimli kredi hesap sayısı 3'ü geçemeyecek. Daha önce bu sayı 2 idi. Karar, 11 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi.

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        Haberler Ekonomi Reklamlarda duyurdukları oranın üzerinde zam yapan iki üniversiteye 310 bin lira ceza kesildi
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