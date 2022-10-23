Ayda 194 liraya aile boyu sağlık! GSS kapsamına girenlerin prim ödemeleri devletten! İşte detaylar...





DAR GELİRLİNİN PRİMİ DEVLETTEN: Eğer vatandaşların bu primi ödeme imkanı bulunmuyorsa, devlet devreye giriyor. Primler devlet tarafından karşılanıyor. Bunun için kaymakamlıklarda gelir testi yaptırmak gerekiyor. Yapılan gelir testiyle haneye giren aylık gelir tutarı belirleniyor ve yaşayan sayısına bölünüyor. Eğer kişi başı düşen gelir brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az ise primleri devlet karşılıyor. Bu yılın ikinci yarısında gelir testi için başvuranlar için bu tutar 2 bin 157 lira oldu. Yani hane içinde kişi başı geliri 2 bin 157 liranın altında çıkanların primi devlet tarafından ödeniyor.