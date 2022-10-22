Emekli olamayana toplu para! SGK'da birikmiş primlerinizi geri alabilirsiniz





HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur'luların toplu para alabilmesi için sigortalı olarak çalışmaması ya da kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor.

Ayrıca emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olması şart.