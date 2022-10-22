Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.10.2022 11:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2022 11:01
    ABONE OL

    STAJYER MAAŞI SORGULAMA | Lise ve üniversite stajyer maaşı asgari ücret mi olacak? Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak?

    Asgari ücretin yüzde 30'u olarak kabul edilen stajyer maaşı hakkında yeni düzenleme yapılacak.

    takvim.com.tr
    Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak?

    Üniversite ve lise öğrencilerinin mezun olma şartlarından biri de zorunlu stajı tamamlamak. Okul döneminde veya yazın yapılan stajlarda kurumlar öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'unu veriyor. Peki, Stajyer maaşı ne kadar olacak? Stajyer maaşı arttı mı? İşte merak edilenler...

    STAJYER MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?

    Geçtiğimiz temmuz ayında asgari ücrete yapılan zamdan sonra stajyer maaşlarında da değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusal Staj Programı'nın 2023 başvuruları hakkında açıklamalarda da bulundu. Başvuruların bugün itibariyle başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan stajyer maaşlarının ne kadar olacağı hakkında bilgi verdi.

    Erdoğan "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz" dedi.

        STAJYER ÜCRETİ NE KADAR?

        Staj yapan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak kaydıyla ücret alıyor. 5500 lira olan asgari ücretle birlikte en az staj ücreti 1650 lira olmuştu. Asgari maaşa gelecek zamla beraber stajyer ücretlerinin de yükselmesi bekleniyor.

        LİSE STAJYER ÜCRETİ NE KADAR?

        Öğrenciye Ödenmesi gereken ücret: (30 gün çalıştığı durumda) 1.650,11 TL'dir. İşletmelere; 20'den az personel çalıştıran işletmeler stajyerin 30 gün çalıştığı durumda: 1.100,08 TL. 20'den fazla personel çalıştıran işletmeler stajyerin 30 gün çalıştığı durumda: 550,04 TL devlet teşviki ödemesi yapılır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yunan belgelerinde Osmanlı’ya övgü
        Haberler Ekonomi STAJYER MAAŞI SORGULAMA | Lise ve üniversite stajyer maaşı asgari ücret mi olacak? Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak?
            SON DAKİKA