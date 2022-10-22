STAJYER MAAŞI SORGULAMA | Lise ve üniversite stajyer maaşı asgari ücret mi olacak? Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak?

Üniversite ve lise öğrencilerinin mezun olma şartlarından biri de zorunlu stajı tamamlamak. Okul döneminde veya yazın yapılan stajlarda kurumlar öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'unu veriyor. Peki, Stajyer maaşı ne kadar olacak? Stajyer maaşı arttı mı? İşte merak edilenler...