STAJYER MAAŞI SORGULAMA | Lise ve üniversite stajyer maaşı asgari ücret mi olacak? Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak?

Üniversite ve lise öğrencilerinin mezun olma şartlarından biri de zorunlu stajı tamamlamak. Okul döneminde veya yazın yapılan stajlarda kurumlar öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'unu veriyor. Peki, Stajyer maaşı ne kadar olacak? Stajyer maaşı arttı mı? İşte merak edilenler...
STAJYER MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?
Geçtiğimiz temmuz ayında asgari ücrete yapılan zamdan sonra stajyer maaşlarında da değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusal Staj Programı'nın 2023 başvuruları hakkında açıklamalarda da bulundu. Başvuruların bugün itibariyle başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan stajyer maaşlarının ne kadar olacağı hakkında bilgi verdi.
Erdoğan "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz" dedi.