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    3 ayda 9.8 milyon tatilci! Seyahate 19.7 milyar harcadık | Ekonomi haberleri

    Bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde 9 milyon 846 bin kişi seyahat etti. Harcamalar yüzde 83.8 artarak 19.7 milyar lirayı buldu. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 22 Ekim TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Seyahate 19.7 milyar harcadık

    Yerli turistlerin bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83.8 artarak 19 milyar 707 milyon 895 bin lira oldu. Bu dönemde yurt içinde 9 milyon 846 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2021'in aynı çeyreğine kıyasla yüzde 7.3 artarak 11 milyon 411 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 74 milyon 231 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6.5, seyahat başına yapılan ortalama harcama da bin 727 lira olarak kayıtlara geçti. İkinci çeyrekteki harcamaların yüzde 91.8'ini 18 milyar 92 milyon lirayla kişisel harcamalar, yüzde 8.2'sini ise 1 milyar 615 milyon 256 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu. Toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 37 ile ulaştırma, yüzde 26.8 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 10.4 ile konaklama harcamalarında olduğu görüldü. (Burcu ŞEN)



    'CEP'TEN SERVET ÇIKTI
    Cep telefonlarında modeller birbiri ardına yenilenirken, eski telefonlar da koleksiyoncuların gözdesi oluyor. Hatta bazı modeller adeta servet ediyor. Bu hafta bir kişi, açılmamış birinci nesil bir iPhone için 39 bin dolar (yaklaşık 725 bin lira) ödedi. Kullanılmış telefonları bu kadar yüksek fiyata satmak pek mümkün olmasa da iyi bir kâr elde etmek mümkün. İşte alışveriş sitelerindeki bazı telefonların fiyatları:
    Motorola DynaTAC 8000X: 37 bin TL
    HTC Touch Diamond2: 11 bin TL
    iPhone: 11 bin TL
    iPhone 3: 6 bin 250 TL



    ELMASI ZOR
    Dünyanın en büyük ve kusursuz sarı elması satışa çıkıyor. Sotheby's, Aralık ayında 'Altın Kanarya' olarak bilinen 303.10 karatlık bir taşı satacağını duyurdu. Koyu kahverengimsi sarı bir renk tonuna sahip olan armut biçimli mücevherin fiyatının müzayedede 15 milyon doları aşması bekleniyor.



        KESİNTİSİZ KULLANICI DENEYİMİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ
        Türkıye'nin küresel mobilite markası Togg ile dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak ortak çözümler geliştirmek üzere iş ortaklığı niyet mektubu imzaladı. Togg ve Trendyol, 3 aşamalı olarak hayata geçirilecek iş birliği kapsamında, kullanıcılar için oluşturulan hizmetleri karşılıklı olarak entegre edecek. İki şirket, entegrasyon projeleri için ortak çalışma grupları kuracak.

        KAPIDAN TOGG'A...
        Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, kendilerini başından beri küresel bir teknoloji ve mobilite ekosistemi sağlayıcısı olarak tanımladıklarını belirtti. Planlarını hayata geçirmek üzere çalıştıklarını ve bu konuda alanının en iyileriyle iş birlikleri yaptıklarını aktaran Karakaş, "Ağa bağlı, elektrikli ve otonom akıllı cihazlar evde ve ofisteki pek çok işimizi yapabileceğimiz yeni yaşam alanları haline geliyor, yeni mobilite ile e-ticaretin yolları da bu noktada kesişiyor. Trendyol'la imzaladığımız niyet mektubu ile kullanıcılar mevzuata uygun biçimde hem Togg'un hem de Trendyol'un hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesiyle kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapıdan Togg akıllı cihaza, Togg akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Türkiye'nin gururu iki markanın yan yana gelerek bir ilki gerçekleştirecek olmasından heyecan duyduklarını söyledi. Mobilitenin Trendyol'un her zaman gelişmesi için çalıştığı konseptler arasında olduğunu belirten Çetin, şöyle konuştu: "Bu iş birliğini Togg'un teknoloji ve dijitalleşmedeki ilerleme ile endüstri altyapısında ülkemize yaşatacağı sıçramaya Trendyol'un vereceği doğrudan katkı olarak görüyoruz. İş birliğimiz ile iki ekosistemin ortak yolculuğunun temelini atıyoruz."



        İLK TEMEL ATILIYOR
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini 25 Ekim'de Ankara'da başlatacak. Erdoğan'ın 17 şehre yapacağı canlı bağlantı ile 5 bin 165 konutun temeli atılacak.

        TÖREN ANKARA'DA
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızla 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz" bilgisini verdi. Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin 25 Ekim'de Ankara Sincan'daki ilk temel atma törenine vatandaşları davet etti. 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yerini kapsayan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde ilk temel atma töreni Ankara Sincan Lale Meydanı'nda yapılacak. Törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum 17 şehirle eş zamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek. Yapılan açıklamada 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine şu ana kadar 7.5 milyonluk başvuru olduğu belirtildi.

        ÇALIŞANLARA PROMOSYON FORMÜLÜ
        Emeklilerin ve memurların banka promosyonları yeni tutarlarla güncellenirken, özel sektör çalışanları da bu konuda beklenti içerisine girdi. Promosyon almak isteyen özel sektör çalışanları, bunun için bir yasal düzenleme yapılmasını istiyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, promosyon ödemesinin işverenin inisiyatifinde olduğunu belirterek, tüm çalışanlara promosyon yolunun yasal düzenlemeyle açılabileceğini söyledi. Ağaoğlu, "Bu konuda yasal düzenleme ile skala oluşturulup bir asgari maaş promosyonu miktarının çalışanlara verilmesi sağlanabilir. Çalışan sayısı ve ücretler dikkate alınarak oluşturulacak bu skala ile belirlenecek asgari miktarın çalışana ödenmesi zorunlu hale getirildiği takdirde işveren için bu bedeli ödeme yükümlülüğü doğmuş olacaktır" dedi. Promosyon sözleşmesinin 3 yıllık yapılabileceğini kaydeden Ağaoğlu, ödemelerin de 3 aylık periyotlarla gerçekleştirilebileceğine değindi.

        TÜKETİCİYE KORUMA KALKANI
        Çalışma Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile tüketicileri korumaya yönelik uygulamaların kapsamını genişletti. Bir ürünün riskli olduğunun tespiti durumunda işletmeci satış yaptığı bütün tüketicilere ulaşacak şekilde duyuru yapacak. Riskli ürün, 6 ay boyunca internet sitesinin ana sayfasında olacak. Bu bilgiye engelli vatandaşların erişimi de sağlanacak. Riskli ürünler duyurulurken ürünün resmi, marka, model, cins ismi, seri numarası, ürünü tanıtan ayırt edici özellikler belirtilecek. Önlemler yetersiz kalırsa ürün geri çağrılacak, riskli ürün hızlı şekilde imha edilecek. (Hazal ATEŞ)



        MECLİS'E YENİ TORBA GELDİ
        AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce duyurduğu cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını öngören yasa teklifini Meclis gündemine taşıdı. Teklif, Fiyat İstikrar Komitesi'nin kurulmasını da öngörüyor. Teklife göre, Fiyat İstikrar Komitesi'nin kuruluşu yasal altyapıya kavuşturulacak. Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getirilecek. İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) daha rekabetçi hale gelmesi için yeni bir teşvik getirilecek. İFM bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, yurt dışından satın alınan malları Türkiye'ye getirmeksizin yurt dışında satmalarından veya satıma aracılık yapmalarından sağladıkları kazancın yüzde 50'si kurum kazancından indirilecek. (Zübeyde YALÇIN)



            EĞİTİM DESTEĞİ HESAPTA
            Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendileri ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerinin dün yapıldığını duyurdu. İlköğretim için 5 bin 4 lira, ortaöğretim için 7 bin 506 lira, yükseköğretim için 10 bin 8 lira eğitim ve öğretim yardımı verildi. 19 bin 451 öğrenciye toplam 136 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı yapıldı. SGK tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere, müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılıyor.

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            Haberler Ekonomi 3 ayda 9.8 milyon tatilci! Seyahate 19.7 milyar harcadık | Ekonomi haberleri
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