3 ayda 9.8 milyon tatilci! Seyahate 19.7 milyar harcadık | Ekonomi haberleri

Yerli turistlerin bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83.8 artarak 19 milyar 707 milyon 895 bin lira oldu. Bu dönemde yurt içinde 9 milyon 846 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2021'in aynı çeyreğine kıyasla yüzde 7.3 artarak 11 milyon 411 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 74 milyon 231 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6.5, seyahat başına yapılan ortalama harcama da bin 727 lira olarak kayıtlara geçti. İkinci çeyrekteki harcamaların yüzde 91.8'ini 18 milyar 92 milyon lirayla kişisel harcamalar, yüzde 8.2'sini ise 1 milyar 615 milyon 256 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu. Toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 37 ile ulaştırma, yüzde 26.8 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 10.4 ile konaklama harcamalarında olduğu görüldü. (Burcu ŞEN)
'CEP'TEN SERVET ÇIKTI
Cep telefonlarında modeller birbiri ardına yenilenirken, eski telefonlar da koleksiyoncuların gözdesi oluyor. Hatta bazı modeller adeta servet ediyor. Bu hafta bir kişi, açılmamış birinci nesil bir iPhone için 39 bin dolar (yaklaşık 725 bin lira) ödedi. Kullanılmış telefonları bu kadar yüksek fiyata satmak pek mümkün olmasa da iyi bir kâr elde etmek mümkün. İşte alışveriş sitelerindeki bazı telefonların fiyatları:
Motorola DynaTAC 8000X: 37 bin TL
HTC Touch Diamond2: 11 bin TL
iPhone: 11 bin TL
iPhone 3: 6 bin 250 TL
ELMASI ZOR
Dünyanın en büyük ve kusursuz sarı elması satışa çıkıyor. Sotheby's, Aralık ayında 'Altın Kanarya' olarak bilinen 303.10 karatlık bir taşı satacağını duyurdu. Koyu kahverengimsi sarı bir renk tonuna sahip olan armut biçimli mücevherin fiyatının müzayedede 15 milyon doları aşması bekleniyor.