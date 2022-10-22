3 ayda 9.8 milyon tatilci! Seyahate 19.7 milyar harcadık | Ekonomi haberleri





KESİNTİSİZ KULLANICI DENEYİMİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Türkıye'nin küresel mobilite markası Togg ile dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak ortak çözümler geliştirmek üzere iş ortaklığı niyet mektubu imzaladı. Togg ve Trendyol, 3 aşamalı olarak hayata geçirilecek iş birliği kapsamında, kullanıcılar için oluşturulan hizmetleri karşılıklı olarak entegre edecek. İki şirket, entegrasyon projeleri için ortak çalışma grupları kuracak.



KAPIDAN TOGG'A...

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, kendilerini başından beri küresel bir teknoloji ve mobilite ekosistemi sağlayıcısı olarak tanımladıklarını belirtti. Planlarını hayata geçirmek üzere çalıştıklarını ve bu konuda alanının en iyileriyle iş birlikleri yaptıklarını aktaran Karakaş, "Ağa bağlı, elektrikli ve otonom akıllı cihazlar evde ve ofisteki pek çok işimizi yapabileceğimiz yeni yaşam alanları haline geliyor, yeni mobilite ile e-ticaretin yolları da bu noktada kesişiyor. Trendyol'la imzaladığımız niyet mektubu ile kullanıcılar mevzuata uygun biçimde hem Togg'un hem de Trendyol'un hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesiyle kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapıdan Togg akıllı cihaza, Togg akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Türkiye'nin gururu iki markanın yan yana gelerek bir ilki gerçekleştirecek olmasından heyecan duyduklarını söyledi. Mobilitenin Trendyol'un her zaman gelişmesi için çalıştığı konseptler arasında olduğunu belirten Çetin, şöyle konuştu: "Bu iş birliğini Togg'un teknoloji ve dijitalleşmedeki ilerleme ile endüstri altyapısında ülkemize yaşatacağı sıçramaya Trendyol'un vereceği doğrudan katkı olarak görüyoruz. İş birliğimiz ile iki ekosistemin ortak yolculuğunun temelini atıyoruz."