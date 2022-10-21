Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İşini e-ticarete taşımak isteyenlere devlet desteği! Toplam 90 bin 612 TL

    İşini e-ticarete taşımak isteyenlere devlet desteği var. Ticaret Bakanlığı, internet sitesini hazırlayanların e-ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderlerini destekliyor. Site başına yıllık 15 bin 102, toplam 90 bin 612 liraya varan destek imkanı var...

    Çığıl Ön Yener
    İşini e-ticarete taşımak isteyenlere devlet desteği! Toplam 90 bin 612 TL

    E-ticaret hem ülkemizde hem dünyada yükselişini sürdürüyor. Bu hızlı büyümenin etkisiyle girişimciler rotasını e-ticarete çeviriyor. İşini e-ticarete taşımak isteyenlere devlet desteği de bulunuyor. Ticaret Bakanlığı, uluslararası ticarete yönelik e-ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderleri için destek veriyor. Ayrıca hangi e-ticaret sitelerine üye olmak için güvenebileceğini merak edenler için araştırma yapan Bakanlık, listeyi web sayfasında yayımlıyor.



    3 SİTEYİ KAPSIYOR
    Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 15 bin 102 liraya (2022 tutarı) kadar destekliyor. Bu tutar her takvim yılı başında güncellenirken; destekten toplam 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına 2 yıl süresinde yararlanılabiliyor. Böylece 2022 tutarlarıyla toplam 90 bin 612 liraya varan destek söz konusu oluyor. Sadece e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışında yer alıyor.



    6 AYLIK SÜRE AŞILMAMALI
    Destekten yararlanmak için ticari faaliyetle ilgili en az bir yabancı dil desteği olan internet sitesinin olması yeterli. Ayrıca üye olunacak sitenin Ticaret Bakanlığı'nın listesinde yer alması gerekiyor. Destek ödeme başvurusu, belgelerle birlikte ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde üyesi olunan ihracatçı birliğine yapılabiliyor.



        HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
        Ödeme talep formu, taahhütname, beyanname, imza sirküleri, güncel Ticaret Sicil Gazetesi, fatura, ödeme belgesi (dekont, kredi kartı ekstresi, hesap bildirim cetveli vb.), şirketin e-ticaret sitesinde yer alan profil sayfalarına ait ekran görüntüleri, şirketin kurumsal internet sayfasına ait yabancı dil ekran görüntüleri.



        YÜZDE 243 BÜYÜDÜ
        E-ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Sözcüsü Yüksel Eminoğlu, e-ticarette bu yılın 3'üncü çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre işlem adetlerinin yüzde 41 arttığını belirterek, "Tutar olarak da geçen sene Eylül ile bu sene arasında yüzde 243 artış var" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nu ti’ye alan Erozan çark etti
        Haberler Ekonomi İşini e-ticarete taşımak isteyenlere devlet desteği! Toplam 90 bin 612 TL
            SON DAKİKA