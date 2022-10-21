İşini e-ticarete taşımak isteyenlere devlet desteği! Toplam 90 bin 612 TL

E-ticaret hem ülkemizde hem dünyada yükselişini sürdürüyor. Bu hızlı büyümenin etkisiyle girişimciler rotasını e-ticarete çeviriyor. İşini e-ticarete taşımak isteyenlere devlet desteği de bulunuyor. Ticaret Bakanlığı, uluslararası ticarete yönelik e-ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderleri için destek veriyor. Ayrıca hangi e-ticaret sitelerine üye olmak için güvenebileceğini merak edenler için araştırma yapan Bakanlık, listeyi web sayfasında yayımlıyor.
3 SİTEYİ KAPSIYOR
Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 15 bin 102 liraya (2022 tutarı) kadar destekliyor. Bu tutar her takvim yılı başında güncellenirken; destekten toplam 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına 2 yıl süresinde yararlanılabiliyor. Böylece 2022 tutarlarıyla toplam 90 bin 612 liraya varan destek söz konusu oluyor. Sadece e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışında yer alıyor.
6 AYLIK SÜRE AŞILMAMALI
Destekten yararlanmak için ticari faaliyetle ilgili en az bir yabancı dil desteği olan internet sitesinin olması yeterli. Ayrıca üye olunacak sitenin Ticaret Bakanlığı'nın listesinde yer alması gerekiyor. Destek ödeme başvurusu, belgelerle birlikte ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde üyesi olunan ihracatçı birliğine yapılabiliyor.