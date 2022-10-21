İşini e-ticarete taşımak isteyenlere devlet desteği! Toplam 90 bin 612 TL





3 SİTEYİ KAPSIYOR

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 15 bin 102 liraya (2022 tutarı) kadar destekliyor. Bu tutar her takvim yılı başında güncellenirken; destekten toplam 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına 2 yıl süresinde yararlanılabiliyor. Böylece 2022 tutarlarıyla toplam 90 bin 612 liraya varan destek söz konusu oluyor. Sadece e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışında yer alıyor.