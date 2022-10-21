Güneş enerjisi sektörünün yakından takip ettiği BifiPV’nin 9’uncusu Kalyon PV ev sahipliğinde Ankara'da başladı





DESTEK TARİHLERİ ÖNE ÇEKİLDİ

Çiftçinin merakla beklediği 2022 tarım destekleri açıklandı. Ödeme tarihlerinin öne çekildiği destekler, Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek. Bu yıl için 25.8 milyar lira olan tarımsal destekleme tutarı 2023 yılı için yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarıldı. 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 12 bin lira ödenecek. Alan bazlı destekler kapsamında '2022'de Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği dekar başına 121 lira olacak. Rana BÜYÜKTAŞ



MERKEZ FAİZİ 1.5 puan düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puanla yüzde 10.50 seviyesine indirdi. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 10.5'e indirilmesine karar verdiği kaydedildi. Toplantı sonrası yapılan duyuruda "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" denildi.



KİTAP GÜNLERİ'NE REKOR KATILIM

Konya Kitap Günleri'ne binlerce ziyaretçi katılımına sahne oldu. Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Konya Kitap Günleri'ne gençler büyük ilgi gösterdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Anadolu'nun en büyük kitap günlerini gerçekleştiriyoruz. Gençlerin yoğun katılımıyla 2 yıldır bu etkinliği düzenliyoruz" dedi. Etkinlik 23 Ekim'de sona erecek.



1.6 MİLYARLIK BORÇ SİLİNİYOR

Dar gelirliye destek için getirilen torba yasa teklifiyle, vatandaşların evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği kapsamındaki yersiz ödeme borçları siliniyor. Ücret desteği kapsamında işletmelerin silinecek borç tutarı 860 milyon lira olacak. Teklifle 163 bin 572 vatandaşın yaşlı, engelli aylığı gibi ödemelerden kaynaklı 566.3 milyon lira tutarında yersiz ödeme borcu tahsil edilmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hesaplanan etki analizine göre, devletin vazgeçtiği yersiz ödemeler toplamı 1.6 milyar liraya ulaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, evde bakım yardımı kapsamında yersiz ödeme yapılan 18 bin vatandaşın 200 milyon lira borcunun silineceğini söyledi.

Hazal ATEŞ



38 BİN 532 KİŞİ EV BORCUNU ERKEN KAPATTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasından 38 bin 532 kişinin yararlandığını bildirdi. Kampanyanın önceki gün sona erdiğini belirten Kurum, "35 bin 257 hak sahibimiz belirlenen tarihten önce tapularına kavuştu" bilgisini paylaştı.

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