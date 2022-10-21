Güneş enerjisi sektörünün yakından takip ettiği BifiPV’nin 9’uncusu Kalyon PV ev sahipliğinde Ankara'da başladı

Dünya güneş enerjisi sektörü temsilcilerinin yakından takip ettiği BifiPV, Kalyon PV ev sahipliğinde ilk kez Türkiye'de düzenlendi. 2012'den itibaren dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleştirilen ve sektörün rotasını belirleyen BifiPV'nin 9'uncusu dün Ankara'da başladı. Çalıştayda 3 gün boyunca 120'ye yakın bilim insanı ve sektör temsilcisi, bir araya gelerek, güneş panelleri üretim teknolojisindeki son gelişmeleri masaya yatıracak. BifiPV Ankara 2022'nin açılışında konuşan Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, "Kalyon PV güneş enerjisi teknolojileri üretme konusunda dünyada öncü markalardan biri olma vizyonuyla çalışmakta, sektörün büyümesi için araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmakta ve desteklemekte. Bu vizyon çerçevesinde, sektör oyuncularını ve bilim insanlarını bir araya getirmekten ve sektörümüzde öncü rol olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Bu çalıştaydan elde edilecek bilgilerin sektörün gelişiminde yepyeni bir kaldıraç etkisi yaratacağını düşündüklerini aktaran Tüfekçi, "Türkiye olarak güneş paneli üretiminde dünyada üçüncü sıraya yükseldiğimiz ve aynı zamanda güneş enerjisinde en çok kurulu güç inşasını tamamladığımız bu yılda, böyle büyük ve seçkin bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizlere ülkemiz adına gurur veriyor" diye konuştu.
GÖZLER 29 EKİM'DE
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinin açılışını 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını belirterek, "İlk seri üretim araçlar banttan inmiş olacak. Biz ona hummalı şekilde hazırlanıyoruz. İlk üretimler TİP onayına gidecek" dedi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Varank, "C sınıfı SUV bir araçla kendi sınıfında piyasada rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacak. Dolayısıyla Togg'un fiyatını merak edenler bu sınıftaki araçların fiyatlarına bakabilir. Togg'daki arkadaşlarımız karar verecek. Şimdiden direkt fiyat açıklanması doğru olmaz zaten" diye konuştu. ÖTV'yi elektrikli otomobilde yüzde 10'lara kadar düşürdüklerine dikkat çeken Varank, "Araç piyasaya çıktığında minimum yüzde 51 yerlilikte olacak" dedi.
DESTEK TARİHLERİ ÖNE ÇEKİLDİ
Çiftçinin merakla beklediği 2022 tarım destekleri açıklandı. Ödeme tarihlerinin öne çekildiği destekler, Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek. Bu yıl için 25.8 milyar lira olan tarımsal destekleme tutarı 2023 yılı için yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarıldı. 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 12 bin lira ödenecek. Alan bazlı destekler kapsamında '2022'de Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği dekar başına 121 lira olacak. Rana BÜYÜKTAŞ
MERKEZ FAİZİ 1.5 puan düşürdü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puanla yüzde 10.50 seviyesine indirdi. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 10.5'e indirilmesine karar verdiği kaydedildi. Toplantı sonrası yapılan duyuruda "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" denildi.
KİTAP GÜNLERİ'NE REKOR KATILIM
Konya Kitap Günleri'ne binlerce ziyaretçi katılımına sahne oldu. Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Konya Kitap Günleri'ne gençler büyük ilgi gösterdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Anadolu'nun en büyük kitap günlerini gerçekleştiriyoruz. Gençlerin yoğun katılımıyla 2 yıldır bu etkinliği düzenliyoruz" dedi. Etkinlik 23 Ekim'de sona erecek.
1.6 MİLYARLIK BORÇ SİLİNİYOR
Dar gelirliye destek için getirilen torba yasa teklifiyle, vatandaşların evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği kapsamındaki yersiz ödeme borçları siliniyor. Ücret desteği kapsamında işletmelerin silinecek borç tutarı 860 milyon lira olacak. Teklifle 163 bin 572 vatandaşın yaşlı, engelli aylığı gibi ödemelerden kaynaklı 566.3 milyon lira tutarında yersiz ödeme borcu tahsil edilmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hesaplanan etki analizine göre, devletin vazgeçtiği yersiz ödemeler toplamı 1.6 milyar liraya ulaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, evde bakım yardımı kapsamında yersiz ödeme yapılan 18 bin vatandaşın 200 milyon lira borcunun silineceğini söyledi.
Hazal ATEŞ
38 BİN 532 KİŞİ EV BORCUNU ERKEN KAPATTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasından 38 bin 532 kişinin yararlandığını bildirdi. Kampanyanın önceki gün sona erdiğini belirten Kurum, "35 bin 257 hak sahibimiz belirlenen tarihten önce tapularına kavuştu" bilgisini paylaştı.