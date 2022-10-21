Ülkemizde gençlerin büyük bir kısmı iş hayatına atıldıktan sonra askere gidiyor. Gençlerin askerlik öncesi ve sonrası bazı önemli hakları bulunuyor:
● KIDEM TAZMİNATI: Askere gidecek bir çalışan işyerinde 1 yılı doldurmuşsa kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor. Bunun için çalışanın, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken, askerlik sevk belgesini de vermesi gerekiyor. Askere giderken işten ayrılmak da mecburi değil. Bazı firmalar, askere gidecek çalışanın sözleşmesini askıya alıyor. Askerlik dönüşü işe devam ediliyor. Bu durumda tazminat ödenmiyor.
● GERİ DÖNÜŞ HAKKI: Askere gitmek için işten ayrılan işçinin, döndüğünde aynı işyerinde yeniden işe başlama hakkı bulunuyor. Kanuna göre, herhangi bir askeri ve kanuni görev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri taktirde işveren bunları eski işleri veya benzer işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorunda. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödüyor.