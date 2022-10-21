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    Askere gidene tazminat, işe dönüş, işsizlik ödeneği ve borçlanma fırsatı

    Ülkemizde gençlerin büyük bir kısmı iş hayatına atıldıktan sonra askere gidiyor. Vatani görevini yerine getiren çalışanların kıdem tazminatı, işe dönüş güvencesi, işsizlik ödeneği ve borçlanma gibi imkanları bulunuyor.

    Çığıl Ön Yener
    Askere gidene 4 fırsat

    Ülkemizde gençlerin büyük bir kısmı iş hayatına atıldıktan sonra askere gidiyor. Gençlerin askerlik öncesi ve sonrası bazı önemli hakları bulunuyor:



    KIDEM TAZMİNATI: Askere gidecek bir çalışan işyerinde 1 yılı doldurmuşsa kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor. Bunun için çalışanın, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken, askerlik sevk belgesini de vermesi gerekiyor. Askere giderken işten ayrılmak da mecburi değil. Bazı firmalar, askere gidecek çalışanın sözleşmesini askıya alıyor. Askerlik dönüşü işe devam ediliyor. Bu durumda tazminat ödenmiyor.



    ● GERİ DÖNÜŞ HAKKI: Askere gitmek için işten ayrılan işçinin, döndüğünde aynı işyerinde yeniden işe başlama hakkı bulunuyor. Kanuna göre, herhangi bir askeri ve kanuni görev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri taktirde işveren bunları eski işleri veya benzer işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorunda. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödüyor.



        ● İŞSİZLİK MAAŞI: Vatani görevini yerine getirmek için işten ayrılanlar, askerlik dönüşü, diğer şartları taşımaları halinde işsizlik maaşına da hak kazanıyor. Burada sigortalı işten çıkış bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesinde işten çıkış kodunun '12-Askerlik' olarak bildirilmesi şart. Ayrıca işten çıkış ile sevk tarihi arasındaki süre 90 günü geçmemeli.



        ● EMEKLİLİK AVANTAJI: Sigortalıların askerlikte geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkanı da bulunuyor.

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        Haberler Ekonomi Askere gidene tazminat, işe dönüş, işsizlik ödeneği ve borçlanma fırsatı
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