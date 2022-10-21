



● GERİ DÖNÜŞ HAKKI: Askere gitmek için işten ayrılan işçinin, döndüğünde aynı işyerinde yeniden işe başlama hakkı bulunuyor. Kanuna göre, herhangi bir askeri ve kanuni görev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri taktirde işveren bunları eski işleri veya benzer işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorunda. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödüyor.