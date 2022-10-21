Ev kadınına emeklilik imkanı: 10 soruda maaş rehberi!

Ülkemizde emeklilik imkanına sadece bir işyerinde ya da kendi açtığı işyerinde çalışanlar değil, ev kadınları da kavuşabiliyor. Bunun yolunu da isteğe bağlı sigorta açıyor. Evde üretim yapanlar için ise farklı bir imkan bulunuyor. Peki ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile nasıl emekli oluyor? İşte detayları:
* İsteğe bağlı sigortaya başvuru için hangi şartlar gerekiyor?
5510 sayılı Kanun'a tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, kendi sigortalılığı nedeniyle malullük ve yaşlılık aylığı almamak, 18 yaşını doldurmak gerekiyor.
* İsteğe bağlı için nereye ve nasıl başvuruluyor?
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekiyor. Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli oluyor.