Ev kadınına emeklilik imkanı: 10 soruda maaş rehberi!

- Doğum borçlanması imkanı bulunuyor mu?

Eğer ev kadınlarının çalışma hayatları olmuşsa, sigortalı oldukları tarihten sonra yaptıkları doğumları borçlanma imkanı bulunuyor. Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazanılıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan süreler borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor. Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor. Anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları da borçlanabiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN