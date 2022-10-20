Tarımsal destek ödemeleri arttı mı? 2022 Buğday, arpa, çavdar, yulaf dekar başında ne kadar oldu? Mazot 75 lira, Gübre 46 lira...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ARTTI MI, NE KADAR OLDU?

"2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 75 lirası mazot ve 46 lirası gübre olmak üzere toplam 121 lira, çeltik, kütlü pamuk için 250 lirası mazot ve 21 lirası gübre olmak üzere 271 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 75 lirası mazot ve 21 lirası gübre olmak üzere toplam 96 lira, kanola için 88 lirası mazot ve 21 lirası gübre olmak üzere toplam 109 lira, aspir için 76 lirası mazot ve 21 lirası gübre olmak üzere 97 lira, patates, soya için 125 lirası mazot ve 21 lirası gübre olmak üzere 146 lira, yağlık ayçiçeği için 88 lirası mazot ve 21 lirası gübre olmak üzere 109 lira, dane mısır, fındık ve diğer ürünler için 62 lirası mazot ve 21 lirası gübre olmak üzere 83 lira, kuru soğan, yaş çay ve zeytin için 63 lirası mazot ve 21 lirası gübre olmak üzere 84 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 38 liralık mazot desteği sağlanacak.