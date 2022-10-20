Bakan Nebati BES'e yeni teşviklerin geleceğini duyurdu

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altına yönelik düzenlemeyle 1 yıl gibi kısa bir sürede 500 bin çocuk ve genç sisteme dahil oldu, birikimleri 2 milyar liraya ulaştı. Aile büyükleri de yeni doğan torunlarına hem birikim hem emeklilik yolu açmak için altın takmak yerine BES hesabı açmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sisteme yönelik yeni teşviklerin yolda olduğu müjdesini verdi. Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14.3 milyon katılımcıyla 362 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşan BES'e yönelik yeni teşvikler için çalıştıklarını duyurdu. Bu yıl yapılan yasal düzenlemeyle BES'e devlet katkısı yüzde 30'a çıkarılırken, kısmen ödeme alma imkanı da getirildi. Çalışanların tabi olduğu otomatik katılım sistemine 45 yaşından büyük kişiler de kendi isteğiyle katılabiliyor. BES'e doğrudan devlet katkısı 2023'te 13.6 milyar liraya çıkacak.
Hazal ATEŞ
BASKI KALİTESİNE BEŞİNCİ ÖDÜL
Dünya Haber Yayıncıları Birliği'nin (WAN-IFRA) düzenlediği renk ve baskı kalitesi yarışmasında Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.'nin modern matbaası, kuşe kağıdın gazete makinesinde baskısında dünyanın en iyi gazete matbaaları arasına 5'inci kez girerek büyük bir başarıya imza attı. 1948'de kurulan ve dünya genelinde 18 bin yayın, 15 bin online site, 120 ülkeden 3 bin şirketi içeren WANIFRA'nın, gazete baskısının tüm dünyada standart hale getirilmesi için düzenlediği bu yarışma, iki aşamalı ve bir ay süren zorlu elemelerden oluşuyor. Jüri fotoğraf seçimi, baskı kalitesi dahil her bir gazetenin sayfasını ayrı ayrı değerlendiriyor. Turkuvaz Matbaaları Genel Müdürü Mehmet Kamiloğlu sevinci tüm ekiple paylaştı. Renk ve kalite yönetimi alanındaki başarısını SABAH 5'inci kez ispat ederek önemli bir gelişme kaydetmiş oldu. SABAH WAN-IFRA Renk Kalite Kulübü'nün Elite Star Kulübü üyesi oldu.
ŞARJ İÇİN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ
Trugo markasıyla uçtan uça kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak için yola çıkan Togg ile Shell, stratejik iş birliği yaptı. Bu kapsamda Trugo ve Shell & Turcas, 81 ilde 180 kW üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacak. Öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. 320'sinde Trugo, 80'inde Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak. Bu 400 lokasyonda yaklaşık 600 cihaz kurulacak. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, şarj altyapısı için Shell & Turcas ile stratejik ortaklık yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.
KOBİ'LERE E-TİCARETTE KORUMA KALKANI
E-ticarette, büyük ve uluslararası firmalara yönelik yasa hazırlığının ardından, elektronik ticarette tüm hizmet sağlayıcıları ilgilendiren yönetmelik yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre, e-pazar yerlerinin istediği komisyonu ya da indirimi uygulamayan satıcılar, e-ticaret platformlarından tek taraflı olarak çıkarılamayacak. Elektronik ticaretteki işletmeler, satış fiyatında tek taraflı değişiklik ve kampanyalı satışa zorlanamayacak. Platform satıcıya, para kendi tasarrufuna girdikten sonra en fazla 5 gün içinde ödeme yapacak. E-ticaret platformları, satıcıların bilgilerini belgeler üzerinden doğrulayacak. İnternetten sipariş verilirken, tüketicinin yanlış bilgi girmemesi için özet sipariş formu ile 'geri al' gibi butonlar yer alacak. Barış ŞİMŞEK