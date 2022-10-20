Bakan Nebati BES'e yeni teşviklerin geleceğini duyurdu





ŞARJ İÇİN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Trugo markasıyla uçtan uça kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak için yola çıkan Togg ile Shell, stratejik iş birliği yaptı. Bu kapsamda Trugo ve Shell & Turcas, 81 ilde 180 kW üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacak. Öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. 320'sinde Trugo, 80'inde Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak. Bu 400 lokasyonda yaklaşık 600 cihaz kurulacak. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, şarj altyapısı için Shell & Turcas ile stratejik ortaklık yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.



KOBİ'LERE E-TİCARETTE KORUMA KALKANI

E-ticarette, büyük ve uluslararası firmalara yönelik yasa hazırlığının ardından, elektronik ticarette tüm hizmet sağlayıcıları ilgilendiren yönetmelik yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre, e-pazar yerlerinin istediği komisyonu ya da indirimi uygulamayan satıcılar, e-ticaret platformlarından tek taraflı olarak çıkarılamayacak. Elektronik ticaretteki işletmeler, satış fiyatında tek taraflı değişiklik ve kampanyalı satışa zorlanamayacak. Platform satıcıya, para kendi tasarrufuna girdikten sonra en fazla 5 gün içinde ödeme yapacak. E-ticaret platformları, satıcıların bilgilerini belgeler üzerinden doğrulayacak. İnternetten sipariş verilirken, tüketicinin yanlış bilgi girmemesi için özet sipariş formu ile 'geri al' gibi butonlar yer alacak. Barış ŞİMŞEK

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