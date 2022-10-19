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    • Ekonomi
    • 19.10.2022 11:19
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    • 19.10.2022 11:29
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    SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den BES açıklaması: 14,3 milyon kullanıcı 362 milyar fon büyüklüğü

    Son dakika ekonomi haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BES'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 17 Ekim itibarıyla 14,3 milyon kullanıcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldığını açıkladı.

    362 milyar fon büyüklüğüne ulaşıldı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

    "BİREYSEL TASARRUFLA GELECEKLERİN GARANTİ ALTINA ALINMASI SAĞLANIYOR"
    Bireysel tasarrufların özendirilmesi, günümüzde tüm ülkelerde, sosyal güvenlik ihtiyacının artması, nüfus ve aile yapısının değişimi ile çok daha önemli bir hal aldı.

    Orta vadede kayda değer bir reel getiri imkânı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağlıyor.

    18 YAŞ ALTINDA 1 YIL SÜREDE 500 BİN ÇOCUK VE GENÇ SİSTEME DAHİL OLDU
    18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenleme ile BES, büyük bir talep gördü ve 1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar TL'lik fon birikimine ulaşıldı.

        DEVLET KATKISI YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ
        Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle, bu yılın Ocak ayında yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilen devlet katkısı oranı ile BES, dünyadaki benzer emeklilik sistemleri ile kıyaslandığında devlet olarak sağlanan en cömert teşviklerden biri haline geldi.

        18 yaş altı çocuk ve gençlerimize BES'e giriş imkânı getirilmesi, devlet katkısı oranının artırılması ve sistemin sağladığı reel getiri sonucunda, vatandaşlarımızın Bireysel Emeklilik Sistemi'ne olan ilgisi artarak sürüyor.

        BES 14,3 MİLYON KATILIMCI VE 362 MİLYAR TL'LİK FON BÜYÜKLÜĞÜ
        17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, BES'te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı.

            Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızın gelecek kaygılarını azaltmak ve birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz BES sistemi, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağlamakta.

            Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız.

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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den BES açıklaması: 14,3 milyon kullanıcı 362 milyar fon büyüklüğü
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