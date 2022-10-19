SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den BES açıklaması: 14,3 milyon kullanıcı 362 milyar fon büyüklüğü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:
"BİREYSEL TASARRUFLA GELECEKLERİN GARANTİ ALTINA ALINMASI SAĞLANIYOR"
Bireysel tasarrufların özendirilmesi, günümüzde tüm ülkelerde, sosyal güvenlik ihtiyacının artması, nüfus ve aile yapısının değişimi ile çok daha önemli bir hal aldı.
Orta vadede kayda değer bir reel getiri imkânı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağlıyor.
18 YAŞ ALTINDA 1 YIL SÜREDE 500 BİN ÇOCUK VE GENÇ SİSTEME DAHİL OLDU
18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenleme ile BES, büyük bir talep gördü ve 1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar TL'lik fon birikimine ulaşıldı.