SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den BES açıklaması: 14,3 milyon kullanıcı 362 milyar fon büyüklüğü

Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızın gelecek kaygılarını azaltmak ve birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz BES sistemi, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağlamakta.

Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız.