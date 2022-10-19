Mazot ve gübre desteği son dakika haberleri: Mazot desteği YATTI mı, ne zaman ödenecek?

Mazot gübre desteği ödeme tarihleri çiftçilerin gündeminde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemlerinin öne çekildiğini müjdelemişti. Açıklama sonrası Ekim ayı Mazot desteği YATTI mı, ne zaman ödenecek? sorusu sıklıkla araştırılır oldu. İşte Mazot ve gübre desteği son dakika haberleri...
MAZOT DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN ÖDENECEK?
Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak Ekim ayı içinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Bakan Kirişci konuya ilişkin açıklamasında; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız.
Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Bakan Vahit Kirişçi mazot ve gübre desteği fiyatlarına da değindi. Bakan Kirişçi; "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık." açıklamasında bulundu.