SABAH dünyanın en iyi matbaalar listesinde: Baskı kalitesine 5'inci ödül

1948'de kurulan ve dünya genelinde 18 bin yayın, 15 bin online site, 120 ülkeden 3 bin şirketi içeren WAN-IFRA'nın, gazete baskısının tüm dünyada standart hale getirilmesi için düzenlediği bu yarışma, iki aşamalı ve bir ay süren zorlu elemelerden oluşuyor. Gazetelerin günlük baskılarından oluşan kopyalar WAN-IFRA'nın AR-GE merkezinde bağımsız olarak değerlendiriliyor.

PUANLANARAK ÖN HAZIRLIK YAPILDI

İlk aşamada kağıda basılan renk skalalarının değerlendirilmesi yapılmakta ve uluslararası standartlara uygunluğu kontrol ediliyor. Turkuvaz Matbaa ekibinin birlikte hazırladığı tamamen otomasyon sistemiyle ve baskı esnasında alınan örnekler WAN IFRA ölçümleme sistemi temel alınarak anında puanlanarak ön hazırlık yapıldı.

AŞAMALAR TEK TEK GEÇİLİYOR

İkinci aşamada genel baskı kalitesi dünyadan çeşitli uzmanların oluşturduğu jüri tarafından ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulan yarışmada jüri değerlendirmesini yaparken fotoğraf seçimi, baskı kalitesi dahil her bir gazetenin sayfasını ayrı ayrı değerlendiriyor. Bütün bu aşamaları başarı ile geçen gazeteler WAN-IFRA Uluslararası Renk Kalite Kulübüne (International Color Quality Club) girmeye hak kazanıyor.