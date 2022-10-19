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    • Ekonomi
    • 19.10.2022 10:28
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    • 19.10.2022 10:28
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    MUHTEŞEM CUMA (Black Friday) İNDİRİMLERİ 2022! Efsane Cuma indirimleri BAŞLADI MI, ne zaman? İşte indirime giren markalar...

    Her yıl markalar muhteşem cuma indirimleri kapsamında yüzlerce üründe dev kampanya başlatıyor. 2022 yılında da indirimlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. "Efsane Cuma" ya da "Muhteşem Cuma" olarak adlandırılan kampanya ile milyonlarca kişi bot, mont, polar, pantolon ve daha bir çok ürünü ucuza alıyor. Peki MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ 2022! Muhteşem Cuma ne zaman? Efsane Cuma indirimleri BAŞLADI MI? İşte indirime giren markalar...

    MUHTEŞEM CUMA Black Friday İNDİRİMLERİ 2022!

    Ekim ayının son günlerine gelmemizle birlikte Muhteşem Cuma kampanyası hakkında araştırmalar hızlandı. Kimileri Muhteşem Cuma kimileri de Efsane Cuma kampanyası olarak internet arama motorlarında indirimlerin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki Muhteşem Cuma ne zaman? Efsane Cuma indirimleri BAŞLADI MI? İşte MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ 2022! İndirime giren markalar...

    MUHTEŞEM CUMA (EFSANE CUMA) İNDİRİMLİERİ NE ZAMAN 2022?

    Dünya genelinde her yıl gerçekleştirilen Muhteşem Cuma indirimleri 2022 yılında 25 Kasım Cuma günü başlayacak.

    İNDİRİME GİRECEM MAĞAZALAR HANGİLERİ?

    Trendyol, Hepsiburada gibi alışveriş siteleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Efsane Cuma indirimi yapacak. Ancak markalar henüz bilinmiyor.

    MUHTEŞEM CUMA NEDİR?

    Dünya genelinde Black Friday olarak adlandırılan indirim günleri, Türkiye'de "Muhteşem ya da Efsane Cuma" olarak biliniyor. Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar.

    Çoğu insanın çılgınca alışveriş yaptığı bugüne neden Black Friday deniliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Ortaya atılmış birkaç iddia mevcut. İlk olarak; 24 Eylül 1869 tarihinde Wallstreet'te çalışan iki iş insanı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu borsa krizine dayanıyor. İki arkadaş, borsadaki değerini arttırmak için ABD'den alabilecekleri kadar altını alarak borsada bir panik dalgası yarattılar. Bu değişim bir anda, birçok ABD vatandaşını mahvetti. Gazetelerde ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemek adına "Black Friday" adını kullandı.

        Bir sonraki iddia ise;

        1800'lerin sonuna doğru, mağazalar şükran gününden sonraki gün indirim yapmasıyla başlar. Daha sonra bu indirimler her sene sistematik bir şekilde yapılmaya devam eder.

        1920'lerde gelenekselleşmeye başlar. 1961'de ise çokta hoş olmayan görüntülere sahne olan Şükran Günü sonrası indirimi, Black Friday olarak anılması polisler tarafından kullanılmasıyla başlar.

        Black Friday olarak anılmasının sebebi, o gün oluşan alışveriş hacmi, trafik kazaları ve hatta insanlar arasındaki şiddet gibi birçok durum bu ismin kullanılması neden oldu. Polisler, şehir merkezindeki ve alışveriş alanlarındaki, yaya ve otomobil trafiğini tanımlamak için bu ismi kullandı.

        1950'lerde insanlar şükran gününden bir gün sonra hafta sonu tatilini uzatmak için hasta olduklarını söyleyerek izinler almaya başladılar. Mağazalarında açık olduğunu bilen insanlar çılgınca alışveriş yapmaya çoktan başlamışlardı. Şirketler, kimlerin yasal olarak hasta olduğunu tespit etmek yerine o günü ücretli tatil olarak eklediler. Yani Black Friday, tarihi adını almadan çok önce yoğun bir alışveriş günüydü.
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        Haberler Ekonomi MUHTEŞEM CUMA (Black Friday) İNDİRİMLERİ 2022! Efsane Cuma indirimleri BAŞLADI MI, ne zaman? İşte indirime giren markalar...
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