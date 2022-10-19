Emekliliğe 4 aşamalı sistem! SSK hem Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı kapsamında olanlar için farklı emeklilik sistemleri!

Sosyal güvenlik mevzuatına göre hem SSK hem Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı kapsamında olanlar için farklı emeklilik sistemleri söz konusu. 3 ayrı kurumda, SSK (4A), Tarım Bağ-Kur'u, Esnaf Bağ-Kur'u, Tarım SSK (EK-5), banka sandıkları, memurlar (4C), staj sigortası, çıraklık sigortası gibi farklı prim ödeme şekilleri de bulunuyor. Bu sistemlerde emeklilik şartları farklılık gösterirken maaş belirleme formülleri de değişiyor. Son dönemde emeklilik sisteminde değişiklik sinyalleri geliyor. Bunun ilk adımı EYT ile atılırken, Bağ-Kur'luların prim şartlarının SSK'lılarla eşitlenmesi konusu gündemde. Emeklilik sistemindeki değişiklik 4 ayrı aşamayı gerektiriyor.