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    Emekliliğe 4 aşamalı sistem! SSK hem Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı kapsamında olanlar için farklı emeklilik sistemleri!

    SSK hem Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı kapsamında olanlar için farklı emeklilik sistemleri gündemde. 3 ayrı kurumda, SSK (4A), Tarım Bağ-Kur'u, Esnaf Bağ-Kur'u, Tarım SSK (EK-5), banka sandıkları, memurlar (4C), staj sigortası, çıraklık sigortası gibi farklı prim ödemeleri bulunuyor.

    Emekliliğe 4 aşamalı sistem

    Sosyal güvenlik mevzuatına göre hem SSK hem Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı kapsamında olanlar için farklı emeklilik sistemleri söz konusu. 3 ayrı kurumda, SSK (4A), Tarım Bağ-Kur'u, Esnaf Bağ-Kur'u, Tarım SSK (EK-5), banka sandıkları, memurlar (4C), staj sigortası, çıraklık sigortası gibi farklı prim ödeme şekilleri de bulunuyor. Bu sistemlerde emeklilik şartları farklılık gösterirken maaş belirleme formülleri de değişiyor. Son dönemde emeklilik sisteminde değişiklik sinyalleri geliyor. Bunun ilk adımı EYT ile atılırken, Bağ-Kur'luların prim şartlarının SSK'lılarla eşitlenmesi konusu gündemde. Emeklilik sistemindeki değişiklik 4 ayrı aşamayı gerektiriyor.



    1- EYT'YE ÇÖZÜM: Öncelikli gündemde olan konu, EYT sorununun çözüme kavuşturulması. Böylece 1999 yılında ortaya çıkarılan bu sorun bugün yapılacak bir düzenleme ile sona erdirilmiş olacak.



    2- PRİMLERİN EŞİTLENMESİ: Söz konusu düzenleme ağırlıklı olarak Bağ-Kur ile SSK arasındaki prim ve emeklilik şartlarının farklılıklarını giderici bir özellik taşıyacak. Burada Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi söz konusu olabilecek.



        3- STANDART EMEKLİLİK: Prim şartlarının eşitlenmesinin ardından emeklilik işlemlerinde de bir standart gelmesi söz konusu olabilecek. Böylece SGK çatısı altında birleştirilen kurumlarda tüm işlemler tek bir sistem ile yürütülecek ve hızlanacak.



        4- EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN INTİBAK:
        Emeklilik şartlarında standart sağlandıktan sonra maaş bağlama sistemi de eşitlenmiş olacak. Üç dönem olarak hesaplanan emekli maaşında tek bir hesaplama olacak. Bugün 2000 öncesinde emekli olan bir SSK'lı ile sonrasında emekli olan bir SSK'lı arasında taban maaşlarda farklılık bulunuyor. İntibak bu farklılıkların giderilmesini de sağlayacak.

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        Haberler Ekonomi Emekliliğe 4 aşamalı sistem! SSK hem Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı kapsamında olanlar için farklı emeklilik sistemleri!
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