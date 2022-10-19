Sabit taksitle arsa! Tarihi projede arsalar 10 yıl faizsiz şekilde verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin, "25 Ekim'de 17 ilde temelleri atıyoruz. İnşaatlarımızı da iki yıl içerisinde bitirip teslim edeceğiz" diye konuştu. 'İlk Evim İlk İş Yerim' ile 'İlk Evim Arsa' projelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, projelerin büyük ilgi gördüğünü aktararak, "Sosyal konutta başvuru sayısı 7.5 milyon" bilgisini paylaştı. Konut yapılacak arsa sayısının 1 milyona çıkarıldığını hatırlatan Bakan Kurum, arsa projesinde başvurunun 331 bine ulaştığını, başvuruların 7 Kasım tarihine kadar alınacağını söyledi.