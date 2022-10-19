Sabit taksitle arsa! Tarihi projede arsalar 10 yıl faizsiz şekilde verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin, "25 Ekim'de 17 ilde temelleri atıyoruz. İnşaatlarımızı da iki yıl içerisinde bitirip teslim edeceğiz" diye konuştu. 'İlk Evim İlk İş Yerim' ile 'İlk Evim Arsa' projelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, projelerin büyük ilgi gördüğünü aktararak, "Sosyal konutta başvuru sayısı 7.5 milyon" bilgisini paylaştı. Konut yapılacak arsa sayısının 1 milyona çıkarıldığını hatırlatan Bakan Kurum, arsa projesinde başvurunun 331 bine ulaştığını, başvuruların 7 Kasım tarihine kadar alınacağını söyledi.
YÜZDE 40 İNDİRİMLİ
Arsaların müstakil ve müşterek olarak ikiye ayrıldığını anlatan Kurum, fiyatlarda yüzde 40 sübvansiyon sağlandığını ifade ederek, "Vatandaşımıza arsayı 10 yıl faizsiz veriyoruz. Yüzde 10 peşinat ödeyecek, kalanı 108 ay vadeyle fwaizsiz şekilde verebilecek. Taksit artmayacak, sabit" dedi. Kurum, vatandaşların arsa ve konutlara başvurabileceğini, kurada ikisinin de çıkması halinde hangisinin tercih edildiğinin sorulacağını bildirdi. Kurum, arsalarda yapım konusunda gerekli desteklerin sağlanacağını vurguladı.
ORTA GELİRLİ VATANDAŞ İÇİN KAMPANYA
Orta gelirliler için konut projesinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Kurum, Kasım ayı itibarıyla orta ve orta üstü gelir sahiplerine yönelik konut kampanyasının açıklanacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak vizyon belgesiyle şehirlere, şehirlerdeki mülkiyet problemlerine ilişkin önemli projelerin hayata geçirileceğini kaydeden Kurum, bu konuda büyük müjdelerin yer alacağını belirtti.