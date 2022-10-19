Son dakika: Enerji krizi nedeniyle üretim hatlarını kapatan Avrupalı sanayici Türk firmalarına yöneldi





CİDDİ TALEP ARTIŞI VAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Bunun yansımasını, geçtiğimiz hafta yapılan Avrasya Ambalaj Fuarı'nda net bir şekilde gördüklerini söyleyen Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Fuara 13 ülkeden 13 bin yabancı iş insanı geldi. Avrupalı rakiplerimiz fuara adeta akın ederek ürün tedarik etmeye çalıştı. Çünkü enerjiyi üretimde yoğun olarak kullanan sektörler üretimi durdurdu. Bunların yarattığı boşluk Türk üreticiler için beklenmedik bir fırsat kapısı açtı. Çünkü orada üretilmeyen ürünlerin bir yerden tedarik edilmesi lazım. Bu noktada Türkiye ciddi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Firmalar kendileri için üretim yapmamızı istiyor" diye konuştu.