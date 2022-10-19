2023 Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kırsalda istihdama ve üretime kalkan! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

Halka hizmeti esas alan, öğrenciden emekliye, reel sektörden çiftçiye tüm kesimi koruyan 4.4 trilyon liralık 2023 bütçesi kapsamında 3 yılda 2 milyon 670 bin istihdam sağlanacak. İşgücü piyasasına yönelik yapısal programların desteklenmesi ve yıllık 890 bin istihdam için merkezi yönetim bütçesinden 373 milyar 284 milyon lira aktarılacak.
Kırsalda istihdamı, üretimi, yatırımı artırmak için üç yıllık bütçe döneminde verilecek destek de 59.6 milyar liraya ulaşacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda cuma günü sunumu yapılacak 2023 yılı bütçesinde yer alan bazı önemli başlıklar şöyle:
YILDA 890 BİN İSTİHDAM
İşgücüne katılım oranlarındaki öngörülen artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2025 yılında yüzde 9.6 seviyesinde gerçekleşecek. İstihdam için aktarılacak bütçe ödeneği 2023 yılında 100 milyar 403 milyon lira, 2024'te 126 milyar lira, 2025'te 146 milyar 879 milyon lira olmak üzere toplam 373.1 milyar lira olacak. İşgücü piyasası programlarından etkin şekilde yararlanılacak, staj, yarı zamanlı ve esnek çalışma modelleri yaygınlaştırılacak, kariyer farkındalıklarını artıracak eğitim, program ve faaliyetlere ağırlık verilecek.
KAMUDA YENİ DÖNEM
Kamuda kadrolar yeniden tanımlanacak. Norm kadro (personelin nitelik, sayı, unvan, derece olarak belirlenip standart getirilmesi) unvan standardizasyonu, kariyer planlama, performans değerleme gibi insan kaynakları süreçleri iş analizlerine dayalı olarak yapılandırılacak. Mesleki eğitim programları dijital ve yeşil dönüşümün gereklerine cevap verecek şekilde güncellenecek.
Yapay zekâ, tarım, savunma sanayii, siber güvenlik, temiz enerji, havacılık ve uzay teknolojilerinde nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik sektörle iş birliği çalışmaları yapılacak.