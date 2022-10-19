2023 Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kırsalda istihdama ve üretime kalkan! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

KIRSAL KALKINMAYA 59.6 MİLYAR

Bölgeler arası ve kırsalda gelir dağılımında eşitlik sağlamaya yönelik programlara destekler artarak sürecek. Kırsal kalkınma programlarına 2023 bütçesinden 16 milyar 943 milyon lira aktarılacak. Bu tutar, 2022-2025 yıllarında da 42.7 milyar liraya ulaşacak. Böylece kırsal kalkınma için verilecek destek 59.6 milyar liraya ulaşacak. Bölgesel kalkınma kapsamında 2023 bütçesinde 2 milyar 591 milyon lira, 2024'te 3 milyar 902 milyon lira, 2025 için de 44 milyar 387 milyon liralık ödenek öngörüldü. Kadının güçlenmesine yönelik programlar için gelecek yıl 2 milyar 86 milyon lira aktarılacak.