Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATAN İLLER LİSTESİ! 20 EKİM 2022

Evde bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlı bireyler için devlet tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Evde bakım aylığı ödemeleri her ay düzenli olarak 81 ildeki vatandaşların kayıtlı hesaplarına aktarılıyor. Peki Ekim ayı evde bakım maaşları yattı mı? İşte 20 Ekim evde bakım maaşı sorgulama ekranı! EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATAN İLLER LİSTESİ!
EKİM - KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Henüz ödeme almayanlar aşağıdaki linkten sorgulama yapabilir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
19 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,