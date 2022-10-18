Vatandaşa destek yağacak! 2023 bütçe kanun teklifi hazır! Personele 1.1 trilyon, bütün kesimlere sosyal koruma...

2023 seçimlerinden önceki son bütçe sosyal denge ve sosyal adalet ayakları üzerine kuruldu. Toplumun tüm kesimlerine 2023 yılı bütçesinden sağlanan refah katkısı yaklaşık 1.2 trilyon liraya ulaşacak. Sosyal harcamalar için 258.4 milyar lira bütçe öngörülürken; reel kesim destekleri için bütçeden 145.4 milyar lira ayrılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin 100'ncü yılında bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağını belirterek, gelecek yıl yüzde 5 büyüme hedeflediklerini açıkladı. 2023 bütçesindeki bazı önemli başlıklar şöyle: