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    Vatandaşa destek yağacak! 2023 bütçe kanun teklifi hazır! Personele 1.1 trilyon, bütün kesimlere sosyal koruma...

    2023’te vatandaşın refahı için 1.2 trilyon lira harcanacak. 258.4 milyar liralık sosyal harcama yapılırken, yaşlı ve engellilere 31.3 milyar, evde bakıma 28.2 milyar, ailelere 7.5 milyar lira ödenecek...

    Fatma Göksu
    Vatandaşa destek yağacak

    2023 seçimlerinden önceki son bütçe sosyal denge ve sosyal adalet ayakları üzerine kuruldu. Toplumun tüm kesimlerine 2023 yılı bütçesinden sağlanan refah katkısı yaklaşık 1.2 trilyon liraya ulaşacak. Sosyal harcamalar için 258.4 milyar lira bütçe öngörülürken; reel kesim destekleri için bütçeden 145.4 milyar lira ayrılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin 100'ncü yılında bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağını belirterek, gelecek yıl yüzde 5 büyüme hedeflediklerini açıkladı. 2023 bütçesindeki bazı önemli başlıklar şöyle:



    PERSONELE 1.1 TRİLYON: Personel giderleri için 1 trilyon 102.7 milyar lira ayrılacak.



    BÜTÜN KESİMLERE SOSYAL KORUMA: Ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 52.6 milyar, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelliler, yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 31.3 milyar lira aktarılacak. Engellilerin evde bakımına destek amacıyla 28.2 milyar, sosyal konut finansmanının desteklenmesi için 10 milyar, aile destek programına da 7.5 milyar lira ödenek ayrıldı.



        4.8 MİLYARLIK ELEKTRİK DESTEĞİ: Çocukların aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 5 milyar, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 4.8 milyar, engelli eğitim taşıma giderleri için 2.4 milyar, koruyucu aile uygulamasına da 713 milyon lira ayrılacak. Asgari ücretin vergi dışı tutulması için 300 milyar lira vergiden vazgeçildi.



        İSTİHDAMA 100 MİLYAR: İstihdam programı ödeneği yüzde 63.7 artışla 100 milyar 403 milyon lira seviyesine çıkarıldı. 2022 yılı genelinde yıl sonu itibarıyla istihdamdaki yıllık artış 1.9 milyona yaklaşarak işsizlik oranının yüzde 10.8'e gerilemesi, 2023'te de yüzde 10.4'lere düşmesi hedefleniyor.



        TARIMA 142.9 MİLYAR: Tarıma ayrılan ödenecek 142.9 milyar lira oldu.



            REEL KESİME 145.4 MİLYAR: Reel kesim destekleri için bütçeden 145.4 milyar lira ayrıldı. SGK işveren prim ödemeleri için 68.1 milyar, tarımsal kredi sübvansiyon desteği olarak 21.6 milyar lira ayrılırken; Halkbank esnaf kredileri sübvansiyon desteği için 11 milyar, ihracat desteklerine 10.3 milyar, Sanayi Bakanlığı aracılığıyla kullandırılmak üzere teşvik ödemeleri kapsamında 6 milyar lira ödenek aktarılacak.



            KARADENİZ GAZI GELİYOR: Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, 2023'ün ilk aylarında evlerde kullanıma sunulacak. Enerji sübvansiyonlarının 2023 yılı bütçesine yükü 600 milyar lira seviyesinde yer alıyor.



            EĞİTİM BÜTÇESİ 649.8 MİLYAR: Milli eğitim bütçesi 2023'te 435 milyar liraya çıktı. Öğretmenler, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023'te yaklaşık 2 bin 250, başöğretmen olduklarında yaklaşık 4 bin 500 lira artış olacak. Yükseköğretim de dâhil edildiğinde eğitim bütçesi gelecek yıl 649.8 milyar liraya yükseltiliyor.



                SAĞLIĞA 696.8 MİLYAR: Vatandaşın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 291.5 milyar, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 15.5 milyar lira olmak üzere toplam 307 milyar lira kaynak ayrıldı.

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                Haberler Ekonomi Vatandaşa destek yağacak! 2023 bütçe kanun teklifi hazır! Personele 1.1 trilyon, bütün kesimlere sosyal koruma...
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