Vatandaşa destek yağacak! 2023 bütçe kanun teklifi hazır! Personele 1.1 trilyon, bütün kesimlere sosyal koruma...

2023 seçimlerinden önceki son bütçe sosyal denge ve sosyal adalet ayakları üzerine kuruldu. Toplumun tüm kesimlerine 2023 yılı bütçesinden sağlanan refah katkısı yaklaşık 1.2 trilyon liraya ulaşacak. Sosyal harcamalar için 258.4 milyar lira bütçe öngörülürken; reel kesim destekleri için bütçeden 145.4 milyar lira ayrılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin 100'ncü yılında bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağını belirterek, gelecek yıl yüzde 5 büyüme hedeflediklerini açıkladı. 2023 bütçesindeki bazı önemli başlıklar şöyle:
PERSONELE 1.1 TRİLYON: Personel giderleri için 1 trilyon 102.7 milyar lira ayrılacak.
BÜTÜN KESİMLERE SOSYAL KORUMA: Ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 52.6 milyar, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelliler, yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 31.3 milyar lira aktarılacak. Engellilerin evde bakımına destek amacıyla 28.2 milyar, sosyal konut finansmanının desteklenmesi için 10 milyar, aile destek programına da 7.5 milyar lira ödenek ayrıldı.