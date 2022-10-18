Türkiye Çin’i havada devirdi: Havacılık sektörünün kalbi İstanbul'da atacak

TÜRKİYE'NİN PRESTİJİNİ ARTIRACAK

THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur da Routes World konferansının Türkiye'de yapılacak olmasının şirket açısından önemini şöyle anlattı: "Kısa ve orta vadede geliri artırmak, dünyanın en çok ülkesine uçan bir havayolu olarak rakiplerimize bu network'ü göstermek, transfer ve slot imkânlarını, 3 pistle istedikleri saatte buraya inebileceklerini anlatmak için iyi bir fırsat. Türkiye'nin prestijini artıracak bir organizasyon."

Önümüzdeki dönemde Denver, Detroit, Orlando uçuşlarını planladıklarını söyleyen Olmuştur, ABD'den gelen yolcu sayısını 2 milyona çıkarmak istediklerini, bu nedenle United States, Air Kanada gibi firmalar ile görüştüklerini vurguladı. Olmuştur, Uzakdoğu'daki havayolu taşımacılarıyla işbirliğine hazır olduklarını da iletti. Sabah'ta yer alan habere göre, TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ise Routes World'ün Türkiye'ye gelmesiyle 1 yıl İstanbul'un konuşulacağını, bunun da turizmw katkı sağlayacağını belirtti.