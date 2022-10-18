2022 EGM polis maaş promosyonu TC kimlik NO'ya göre ödeme tarihi: 0,2,4,6,8 olanlar... Polis promosyonu ne zaman yatacak?

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Polislere verilecek olan promosyonların da ödeme tarihi ve miktarı EGM'nin açıklamasıyla birlikte belli oldu. Yapılan açıklamada polis promosyonunun peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödeneceği duyuruldu.

EGM DUYURUSU

Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada teşkilatın maaş promosyon protokolünün, 18 Mart 2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası AŞ ile imzalandığı anımsatılarak "Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti. Ancak 2022 memur maaşlarına yapılan zamla birlikte, Polis maaş promosyonu da değerlendirme sürecine girmiştir" ifadeleri kullanıldı.