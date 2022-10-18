2022 EGM polis maaş promosyonu TC kimlik NO'ya göre ödeme tarihi: 0,2,4,6,8 olanlar... Polis promosyonu ne zaman yatacak?

Polislere ödenecek maaş promosyonlarıyla ilgili duyuru var mı, yok mu araştırılıyor. Polis maaş promosyonu geçtiğimiz günlerde belli oldu. Buna göre; her personele 27.000 TL ödenecek. Peki Polis promosyonu ne zaman yatacak?
POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Polislere verilecek olan promosyonların da ödeme tarihi ve miktarı EGM'nin açıklamasıyla birlikte belli oldu. Yapılan açıklamada polis promosyonunun peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödeneceği duyuruldu.
EGM DUYURUSU
Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada teşkilatın maaş promosyon protokolünün, 18 Mart 2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası AŞ ile imzalandığı anımsatılarak "Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti. Ancak 2022 memur maaşlarına yapılan zamla birlikte, Polis maaş promosyonu da değerlendirme sürecine girmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:
"Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır."