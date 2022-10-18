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    • Ekonomi
    • 17.10.2022 20:08
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    • 18.10.2022 09:24
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    Torba yasada imar affı var mı? İmar affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? 2022 İmar barışı son dakika!

    İmar affı hakkında detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. İmar affı gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna denir. Peki, Torba yasada imar affı var mı? İmar affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İmar barışı son dakika gelişmeler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Torba yasada imar affı var mı?

    İmar affı konusunda son günlerde aramalar sıklaştı. Gündemde ise son dakika imar barışı gelişmesi yer alıdı. Yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Peki, Torba yasada imar affı var mı? İmar affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İmar barışı son dakika!

    İMAR AFFI ÇIKACAK MI?

    2022 imar affı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020 yılında yaptığı açıklamada, "Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

    Kurum, imar affı uygulamasının vatandaşların elektrik, su, doğal gaz gibi konulardaki sorunlarını aşmaları, mülklerini teminat olarak gösterebilmeleri ve kat mülkiyetine geçme süreçlerini işleten bir barış süreci olduğunu ifade etmişti.

        30 BİN YAPI KAYIT BELGESİ AYKIRILIK NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ

        İmar barışına en çok başvurulan illerin başında İstanbul'un geldiğini, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini belirten Bakan Kurum, şu ifadeleri kullanmıştı
        "Vatandaşlarımızın başvurularının kanuna uygun olup olmadığının ve 31 Aralık 2017'den önce yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapıyoruz. Yapı kayıt belgelerinde aykırılıklar tespit ediyoruz, yine yapı kayıt belgelerinde fiilen sahaya uymayan, doğru beyan edilip edilmediği süreçleriyle ilgili kontrol ettiğimizde farklılıklar görüyoruz. Bu çerçevede gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır. Bu işlemi açıkçası devam ettireceğiz."

        "Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil." diyen Kurum, süreci hakkaniyet, eşitlik ve şeffaflık çerçevesinde yönetecek adımlar attıklarını vurguladı.

        İMAR AFFI NEDİR?

        İmar affı gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna denir. İmar affının bir diğer adı imar barışıdır. İmar affı ilk kez 1984'de çıkarıldı. Affın amacı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellemektir.
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        Haberler Ekonomi Torba yasada imar affı var mı? İmar affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? 2022 İmar barışı son dakika!
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