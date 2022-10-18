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    Tatil sezonu uzadı! Antalya bu ay gelenlerin sayısı 1 milyonu aştı

    Antalya 10.5 ayda 12 milyonu aşkın yabancı turist ağırladı. Bu ay gelenlerin sayısı 1 milyonu aştı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Tatil sezonu uzadı

    Küresel salgın sonrası turizmde en yoğun dönemini yaşayan Antalya'da hareketlilik devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-16 Ekim tarihlerinde kente hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 12 milyon 42 bin 468 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde kente hava yoluyla 7 milyon 975 bin 643 turist gelmişti. Akdeniz çanağının önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da turizm sezonu uzadı. Geçen yılın Ekim ayına göre de turist hareketliliğinde yüzde 6'lık artış gerçekleşti. 2021'in Ekim ayında 959 bin 359 kişinin ziyaret ettiği kente, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 15 bin 375 kişi geldi.



    1 MİLYARINCI YOLCU 2023'TE
    Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, THY'nin Avrupa kökenli uçak üreticisi Airbus'tan 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği ve 2020 yılında filosuna entegre etmeye başladığı Airbus A350-900 tipi uçaklardan ilkinin üs (ağır) bakım operasyonlarını başarıyla tamamladı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bu yıl Türkiye'ye 14 milyar dolar döviz getirmişiz. 75 bin çalışana iş sağlıyoruz" dedi. THY'nin önümüzdeki yıl 90'ıncı yılını kutlayacağını hatırlatan Bolat, "400'üncü uçağımız gelecek. 2023 yılında 1 milyarıncı yolcumuzu taşıyacağız" diye konuştu.



    PROMOSYONDA İADEYE DİKKAT!
    Promosyonlarla ilgili uyarıda bulunan Avukat Özge Çelik, vatandaşların hesaplarını taşıdıkları banka ile yaptıkları promosyon sözleşmesinde yer alan maddeleri dikkatli şekilde incelemesi gerektiğini söyledi. Çelik, "Sözleşmede vefat halinde 'bankaca ödenen promosyonun, banka tarafından iadesinin istenebileceğine' dair hüküm bulunabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı. Sözleşmeye 'Banka; müşterinin ölümü halinde, mirasçılarından ya da maaşını veren kurumdan promosyonun iadesi talebinde bulunmayacaktır' gibi hüküm ekletilebilir" dedi. İşverenleri de uyaran Çelik, sözleşmede işçinin iş değiştirmesi gibi hususların da düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.



        4 ŞEHRE 20 MİLYARLIK YATIRIM
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İzmir, Adana, Sakarya ve Kocaeli'de devasa sanayi yatırımlarının startını verdik. Bu kararlarla fotovoltaik güneş paneli, şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya, bulaşık makinesi kapsülü ile maleik anhidrit üretimini kapsayan yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yapılacak" dedi. Nevşehir Acıgöl Tekstilkent Temel Atma ile KOP-AHİKA tarafından hayata geçirilen projelerin resmi açılış töreninde k onuşan Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi'ni tahkim edecek 20 milyar liralık bu büyük yatırım hamlesini önemsiyoruz, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu Mustafa Varank olsun" diye konuştu.

        YERLİ 'KARA KUTU' GELİYOR
        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, hava araçları için yurt dışından temin edilen 'kara kutu' ve en kritik bileşeni 'çarpışmaya dayanıklı bellek modülü' yerlileştiriliyor. ASELSAN'ın öz kaynaklı özgün geliştirme çalışmaları sonunda ortaya çıkacak ürünlerle sektörün ihtiyaçları yerli imkanlarla karşılanacak.

        ALIŞVERİŞ HAFTA İÇİNE KAYDI
        Mastercard Ekonomi Enstitüsü'nün Değişen Cüzdanlar raporuna göre; hafta sonu harcamalarının ağırlıkta olduğu dönem geride kaldı. Evden çalışma sistemi ve dijitalleşme hafta içi-hafta sonu ayrımını ortadan kaldırdı. Küresel olarak, mağazalarda yapılan toplam hafta sonu harcamalarının yaklaşık yüzde 5'i hafta içi günlere kaydı. Mayıs-Ağustos döneminde küresel uçuş rezervasyonları, 2019 seviyelerinin yüzde 15 üzerinde gerçekleşti.

        SIFIR ATIK BELGELİ MARKETLER ARTTI
        Carrefoursa, Global Reporting Initiative standartlarına göre hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. CEO Kutay Kartallıoğlu, "Reyonda bekleme süresi dolmuş ancak tüketime uygun ürünleri ekonomiye kazandırıyoruz. 2021'de yaklaşık 1 ton gıda atığını kurtardık. Temel seviye sıfır atık belgesi sahibi mağaza sayımızı 2021'de 69'dan 180'e çıkardık" dedi.

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        Haberler Ekonomi Tatil sezonu uzadı! Antalya bu ay gelenlerin sayısı 1 milyonu aştı
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