Tatil sezonu uzadı! Antalya bu ay gelenlerin sayısı 1 milyonu aştı





4 ŞEHRE 20 MİLYARLIK YATIRIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İzmir, Adana, Sakarya ve Kocaeli'de devasa sanayi yatırımlarının startını verdik. Bu kararlarla fotovoltaik güneş paneli, şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya, bulaşık makinesi kapsülü ile maleik anhidrit üretimini kapsayan yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yapılacak" dedi. Nevşehir Acıgöl Tekstilkent Temel Atma ile KOP-AHİKA tarafından hayata geçirilen projelerin resmi açılış töreninde k onuşan Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi'ni tahkim edecek 20 milyar liralık bu büyük yatırım hamlesini önemsiyoruz, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu Mustafa Varank olsun" diye konuştu.



YERLİ 'KARA KUTU' GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, hava araçları için yurt dışından temin edilen 'kara kutu' ve en kritik bileşeni 'çarpışmaya dayanıklı bellek modülü' yerlileştiriliyor. ASELSAN'ın öz kaynaklı özgün geliştirme çalışmaları sonunda ortaya çıkacak ürünlerle sektörün ihtiyaçları yerli imkanlarla karşılanacak.



ALIŞVERİŞ HAFTA İÇİNE KAYDI

Mastercard Ekonomi Enstitüsü'nün Değişen Cüzdanlar raporuna göre; hafta sonu harcamalarının ağırlıkta olduğu dönem geride kaldı. Evden çalışma sistemi ve dijitalleşme hafta içi-hafta sonu ayrımını ortadan kaldırdı. Küresel olarak, mağazalarda yapılan toplam hafta sonu harcamalarının yaklaşık yüzde 5'i hafta içi günlere kaydı. Mayıs-Ağustos döneminde küresel uçuş rezervasyonları, 2019 seviyelerinin yüzde 15 üzerinde gerçekleşti.



SIFIR ATIK BELGELİ MARKETLER ARTTI

Carrefoursa, Global Reporting Initiative standartlarına göre hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. CEO Kutay Kartallıoğlu, "Reyonda bekleme süresi dolmuş ancak tüketime uygun ürünleri ekonomiye kazandırıyoruz. 2021'de yaklaşık 1 ton gıda atığını kurtardık. Temel seviye sıfır atık belgesi sahibi mağaza sayımızı 2021'de 69'dan 180'e çıkardık" dedi.

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