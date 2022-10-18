Tatil sezonu uzadı! Antalya bu ay gelenlerin sayısı 1 milyonu aştı

Küresel salgın sonrası turizmde en yoğun dönemini yaşayan Antalya'da hareketlilik devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-16 Ekim tarihlerinde kente hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 12 milyon 42 bin 468 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde kente hava yoluyla 7 milyon 975 bin 643 turist gelmişti. Akdeniz çanağının önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da turizm sezonu uzadı. Geçen yılın Ekim ayına göre de turist hareketliliğinde yüzde 6'lık artış gerçekleşti. 2021'in Ekim ayında 959 bin 359 kişinin ziyaret ettiği kente, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 15 bin 375 kişi geldi.
1 MİLYARINCI YOLCU 2023'TE
Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, THY'nin Avrupa kökenli uçak üreticisi Airbus'tan 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği ve 2020 yılında filosuna entegre etmeye başladığı Airbus A350-900 tipi uçaklardan ilkinin üs (ağır) bakım operasyonlarını başarıyla tamamladı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bu yıl Türkiye'ye 14 milyar dolar döviz getirmişiz. 75 bin çalışana iş sağlıyoruz" dedi. THY'nin önümüzdeki yıl 90'ıncı yılını kutlayacağını hatırlatan Bolat, "400'üncü uçağımız gelecek. 2023 yılında 1 milyarıncı yolcumuzu taşıyacağız" diye konuştu.
PROMOSYONDA İADEYE DİKKAT!
Promosyonlarla ilgili uyarıda bulunan Avukat Özge Çelik, vatandaşların hesaplarını taşıdıkları banka ile yaptıkları promosyon sözleşmesinde yer alan maddeleri dikkatli şekilde incelemesi gerektiğini söyledi. Çelik, "Sözleşmede vefat halinde 'bankaca ödenen promosyonun, banka tarafından iadesinin istenebileceğine' dair hüküm bulunabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı. Sözleşmeye 'Banka; müşterinin ölümü halinde, mirasçılarından ya da maaşını veren kurumdan promosyonun iadesi talebinde bulunmayacaktır' gibi hüküm ekletilebilir" dedi. İşverenleri de uyaran Çelik, sözleşmede işçinin iş değiştirmesi gibi hususların da düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.