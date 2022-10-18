Taşeron işçilere kadro ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya alınacak?

Yaklaşık o zamanki sayı 90 bin küsür işçimiz bu haktan istifade edemedi. Kasım ayı içinde bu işçilerimiz için olan çalışmalarımızı sonlandırırız. Geçici işçi için ise çalışma farklı. O işçilerimizin hukukunu düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz ve onların bu statülerini değiştireceğiz.'' dedi.