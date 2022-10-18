Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.10.2022 13:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2022 13:14
    ABONE OL

    Taşeron işçilere kadro ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya alınacak?

    Taşeron işçiler merakla kadro hakkında gelecek son dakikalara kilitlendi. En son gelişme ile heyecana kapılan binlerce kişi "Taşerona kadro çıktı mı? 90 bin sözleşmeli ne zaman kadroya geçecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Taşeron işçilere kadro ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 90 bin taşerona kadro planlaması yapılacağını açıklamasıyla gündeme geldi. Peki, Taşeron işçilere kadro ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya alınacak?

    Taşeron işçilerin gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de... Bilgin'in verdiği müjde sonrası heyecana kapılan sözleşmeli işçiler son gelişmeleri yakından takip etmek istiyor. Bu nedenle "Taşerona kadro çıktı mı? 90 bin sözleşmeli ne zaman kadroya geçecek? Son durum nedir?" sorusu art arda geliyor.

    BAKAN BİLGİN'DEN TAŞERON AÇIKLAMASI

    Bakan Vedat Bilgin, canlı yayında merak edilenleri açıkladı ve 90 bin taşeron işçi hakkında da, ''Taşeron işçilerin kadrolu işçi olması için hükümetimiz çok önemli bir adım attı ve kadro verildi vatandaşlarımıza.

        Yaklaşık o zamanki sayı 90 bin küsür işçimiz bu haktan istifade edemedi. Kasım ayı içinde bu işçilerimiz için olan çalışmalarımızı sonlandırırız. Geçici işçi için ise çalışma farklı. O işçilerimizin hukukunu düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz ve onların bu statülerini değiştireceğiz.'' dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trendyol
        Haberler Ekonomi Taşeron işçilere kadro ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya alınacak?
            SON DAKİKA