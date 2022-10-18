Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 90 bin taşerona kadro planlaması yapılacağını açıklamasıyla gündeme geldi. Peki, Taşeron işçilere kadro ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya alınacak?
Taşeron işçilerin gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de... Bilgin'in verdiği müjde sonrası heyecana kapılan sözleşmeli işçiler son gelişmeleri yakından takip etmek istiyor. Bu nedenle "Taşerona kadro çıktı mı? 90 bin sözleşmeli ne zaman kadroya geçecek? Son durum nedir?" sorusu art arda geliyor.
BAKAN BİLGİN'DEN TAŞERON AÇIKLAMASI
Bakan Vedat Bilgin, canlı yayında merak edilenleri açıkladı ve 90 bin taşeron işçi hakkında da, ''Taşeron işçilerin kadrolu işçi olması için hükümetimiz çok önemli bir adım attı ve kadro verildi vatandaşlarımıza.