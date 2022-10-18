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    • Ekonomi
    • 18.10.2022 14:46
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    • 18.10.2022 14:46
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    Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı kira zammı kaç TL?

    Enflasyon oranları için geri sayım sona eriyor. Kasım ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte Ekim enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı kira zammı kaç TL? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022?

    "Enflasyon oranları" hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülürken Ekim ayının enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. İşte merak edilenler!

    Ekim ayı enflasyonu için geri sayım başladı. Memur ve emekli zam oranı için bir veri daha eklenecek. Kasım ve aralık aylarında görülen enflasyonun da açıklanmasının ardından memurların ve emeklilerin alacağı zam oranı netleşecek. Peki, ekim ayına ilişkin veriler hangi tarihte açıklanacak?

    EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle ekim ayı enflasyonunun 1-2-3 Kasım tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

    Ekim ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için kasım ve aralık ayları öncesi son tabloyu gösterecek.

        2022 EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 114,02 arttı.

        Aylık bazda TÜFE yüzde 3,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,78 yükseldi.

        TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,45 artış gösterdi.

        Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 82,45, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 151,5 arttı.
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        Haberler Ekonomi Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı kira zammı kaç TL?
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