Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı kira zammı kaç TL?

"Enflasyon oranları" hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülürken Ekim ayının enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. İşte merak edilenler!
Ekim ayı enflasyonu için geri sayım başladı. Memur ve emekli zam oranı için bir veri daha eklenecek. Kasım ve aralık aylarında görülen enflasyonun da açıklanmasının ardından memurların ve emeklilerin alacağı zam oranı netleşecek. Peki, ekim ayına ilişkin veriler hangi tarihte açıklanacak?
EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle ekim ayı enflasyonunun 1-2-3 Kasım tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
Ekim ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için kasım ve aralık ayları öncesi son tabloyu gösterecek.