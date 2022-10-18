Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı kira zammı kaç TL?

Ekim ayı enflasyonu için geri sayım başladı. Memur ve emekli zam oranı için bir veri daha eklenecek. Kasım ve aralık aylarında görülen enflasyonun da açıklanmasının ardından memurların ve emeklilerin alacağı zam oranı netleşecek. Peki, ekim ayına ilişkin veriler hangi tarihte açıklanacak?