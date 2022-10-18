Bakan Yanık açıkladı! 349 milyon liralık SED ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin TL tutarında SED ödemesi yaptıklarını duyurdu.
Bakanlığın aile odaklı hizmet esasıyla çalışmalar yaptığını ifaden eden Bakan Yanık, özellikle çocukların sağlıklı gelişimleri için aileleri yanında büyümesine önem verdiklerini belirtti.
Çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak SED hizmeti sunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahiplerine aylık destek verildiğini ifade etti.