Bakan Yanık açıkladı! 349 milyon liralık SED ödemesi yapıldı

SED'in çocukların temel gereksinmeleri ile eğitim giderlerinin karşılanması için ailelere verildiğini anlatan Bakan Yanık, bu hizmetle çocukların aileleri yanında hayata hazırlandıklarını ve aile bütünlüğünün sağlandığını dile getirdi ve "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık" dedi.