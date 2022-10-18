SON DAKİKA! Merkez Bankasından liralaşma hamlesi! O oran yükseltildi

İLAVE MENKUL KIYMET TESİSİNE İLİŞKİN GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMASI

Öte yandan Tebliğ değişikliği ile bankalarca gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payına göre ilave olarak menkul kıymet tesis edilecek.

Gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı hesaplanan oranlardan herhangi biri yüzde 50'nin altında kalan bankalar için 7 puan, yüzde 50 ila 60 arasında olan bankalar için 2 puan menkul kıymet tesis oranına ilave edilecek.

İlave menkul kıymet tesisine ilişkin geçiş dönemi uygulaması kapsamında hesaplanan tutarın 30 Aralık hesaplama tarihinde üçte biri, 27 Ocak 2023 hesaplama tarihinde üçte ikisi dikkate alınacak.